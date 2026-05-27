Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je gostujući na K1 televiziji da će, ukoliko SNS pobedi na izborima biti promena i u okviru stranke, ali i u Vladi.

-Hoću da radimo najbolje stvari za Srbiju, a ne da živimo kao mali miševi, pod lupom, to nam se nameće. Kad bismo se opredelili da se odreknemo Kine, Rusije, latino ili azijskih zemalja, koga ćemo da pozovemo, da lobiramo za, na primer pitanje manastira naših na Kosovu i Metohiji. Da kažemo da glasaju za nas, a ne sarađujemo sa njima. Ne zaboravite da je najveći deo EU priznao Kosovo. Koga da zovemo za podršku. Da činimo nešto nefer onima koji nas podržavaju. A da mislimo da će neki koji jednog dana promene stav, priznati da su pogrešili da Pećka patrijaršija nije naša. Neće - rekao je Vučević.

Vučević je izjavio da očekujemo strateško partnerstvo sa SAD, kao i da je Srbija nikad bliži tome.

-Niko ne zna kako će se završiti sve oko NIS-a. Ko to može da zna. Odluke u svetu se menjaju za 360 stepeni na dnevnom nivou. Prirodno je da Rusi žele da zadrže NIS, Kinezi su najmanje nasrtljivi. Oni ne uslovljavaju vas da ekonomiju razvijate a da prethodno morate da potpišete neku deklaraciju. Nema zahteva. Daćemo jeftiniji gas ali recite da niste na ovom putu. Većina su krediti, sa svih strana, to je prirodno, to rade sve države. Imamo prostora za javni dug. Sve kredite mi vratimo. Deo je bespovratnih sredstva od Evrope i na tome smo im zahvalni - naveo je Vučević.

Ključna poruka skupa na Slaviji je nasilje

Lider naprednjaka je, kako je rekao komentarišući licitaranje sa brojem onih koji su prisustvovali blokaderskom skupu na Slaviji, da je saglasan sa dobornamernim ljudima iz Luksemburga koji kažu da će SNS morati dosta da radi da pruži otpor blokaderima.

-Na Slaviji je bilo puno ljudi, ali ne onoliko koliko pominju blokaderi. Da nije došlo do onoga što se desilo mogli bismo da im čestitamo, što se tiče organizacionog dela. 35 hiljada je veliki broj ljudi, ne gleda toliko njih ni Zvezdu i Partizan. 200 hiljada ljudi koji se spominju, pa to treba pola dana da uđu i izađu. Lako je prebrojati ljude danas. Ako imate potrebu da tako drastično slažete, kao što je broj ljudi, šta ćete sutra da radite po pitanju stvari koje nisu tako proverljive. Prevarom registruju Arhiv javnih skupova, a onda vidite da je iza toga politika, Đilas i blokaderi. Poruka je nasilje, to sam čuo. Da nije bilo nasilja, poruka bi bila da nemaju politiku, tu su iza studenata, na listi će biti, popularni su, to je legitimno, dovoljno da pobede Vučića. A politički nije logično. Ključna poruka 23. maja je nasilje nad građanima, gradom, imovinom, ljudskim životima, koalicijom. Opet očekuju tenzije, ne znam. U boljoj smo poziciji politički. Izbora na leto nema jer je država procenila da u ovom trenutku imaju važnijih stvari od stranačkih interesa. Oni su odbili razgovor o izborima. Blokaderski pokret traži izbore. Mi kažemo spremni smo da razgovaramo, oni neće. Procenićemo iz državnog ugla kada će biti izbori da bismo rešili jednu situaciju. Deo javnosti osporava legitimitet. Mi smo stava da treba proveriti legitimitet, mi kao stranka i ja kao predsednik. Svi akteri moraju da se obavežu da će da prihvate izborne rezultate. Potpisujem da ćemo mi prihvatiti kakav god bude bio rezultat. Tako rade časni ljudi. Oni, plašim se, neće. Gledao sam emisiju neki dan, bila i Marinika. Imaju opasku, opasnu da se ne može mirno ovo završiti dok je na vlasti Vučić - rekao je Vučević.

Mislim da predsednički i parlamentarni izbori treba da budu odvojeno

Vučić je, kako je podsetio Vučević, govorio da se približava vreme kada će mu isteći mandat.

-Da li će ranije podneti ostavku da bi bili izbori, kao što je radio Tadić, videćemo. Mislim da mu u proleće istiće mandat. Ako podnese ostavku, to nas vodi ka raspisivanju izbora. Od tada do izbora, vd dužnosti predsednika je Ana Brnabić kao predsednik Narodne skupštine. U tih 60 dana ona obavlja dužnost. Nisam siguran da treba spajati parlamentarne i predsedničke izbore. Na jesen je govorio o parlamentarnim. Rekao je ističe mi mandat, možda i ranije odem, ali nije govorio o datumima. Mislim da treba da budu odvojeni izbori. Nismo razgovarali o predsedničkom kandidatu, imamo vremena. Siguran sam da svako ima u Srbiji bar neko ime. Imam imena za koja smatram da su dobri zamenici, a da li bi oni prihvatili, imali podržku i doneli pobedu to su pitanja za donođenje odluke. Nema potrebe da donosimo unapred imena. Sve će biti na vreme i vrlo jasno. U normalnom roku - naveo je Vučević.

Biće promena i u Vladi, niko nije Bogom dan

Vučević je pomenuo i da je pokazano da su najteža krivična dela razotkrivena i da su ti ljudi procesuirani,.

-Šarićeva i Belivukova grupa, na primer.Iz političkih razloga se uvoze klanovi da bi se vršila politička destabilizacija. Da prave atmosferu koja uznemirava građane. A Srbija je u svakom smislu najbezbednija. Niko nije oslobođen, niko. Mislim da su mnogi ljudi dobili podrđku da rade neke poslove, a onda je zloupotrebili. A da se to knjiži Vučiću i SNS-u. Niko nije nekog postavio da radi to što se desilo. Nije Đokić postavnjen da bi blokirao univerzitet. Milić je bio kvalifikovan da radi takve stvari, a ne mogu da dam odgovor zašto se desilo i ako se desilo sve to. On je uhapšen, ako nije radio to što je radio biće pušten. Teško da bi mogao da obavlja dužnost posle. Političke posledice su više medijski naduvane. Molio bih i apelujem na sve koji su birani da se ponašaju odgovornije prema poziciji koju su dobili. Dobili su teret i odgovornost, a ne prava i privilegije. Na lokalnom nivou je to najvidljivije. Niko nije promenio gradonačelnika i predsednika opštine kao što je SNS. Biće promene i u Vladi, ako dobijemo podršku na izborima. To je nužnost. Niko nije Bogom dan. Trudimo se da te stvari sankcionišemo. I unutar SNS ćemo imati promene. Uvek sam za to da svakom treba dati drugu šansu osim ako nije reč o kardinalnoj grešci. "Znaš li ti ko sam ja" je kardinalna greška u zavisnosti gde je i kada izrečena. Ima i lažnog prijavljivanja - naveo je Vučević.