U žutoj emisiji "Utisak nedelje" novinar Dušan Telesković govorio je stradanju studentkinje Milice Ž. i izneo skandalozne tvrdnje da se - ubila. Skandalozno je što je ovaj medijski radnik sebi dao za pravo da komentariše i zaključuje o slučaju iako se zna da se i dalje vodi istraga o smrti ove devojke koja je život izgubila padom sa petog sprata Filozofskog fakulteta.



Telesković je sebi dao za pravo da istragu zatvori, proglasi krivca, a stavio se i u ulogu advokata branjenika dekana Filozofskog Danijela Sinanija i rektora-politčara Vladana Đokića.

- I to smo videli u slučaju, dakle, smrti ove studentkinje sa Filozofskog fakulteta. Dakle, gde je to Tužilaštvo, zbog jednog ličnog čina studentkinje uzelo i upalo i saslušavalo dekana Filozofskog fakulteta i rektora Beogradskog univerziteta - rekao je Telesković.

Zbog ovakvog nečuvenog javnog nastupa na tajkunskoj "Nova S", morao je da reaguje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Dušan Telesković, blokader, u "Utisku nedelje“ izvređao pokojnu studentkinju, rekavši da je sve ono što se dogodilo njen lični čin? Moje pitanje za gospodina Teleskovića, za te što se prave mnogo pametni kad pređu na N1, Nova S ili RTS, samo da mi kaže kako on to zna šta se desilo - naveo je Vučić novinarima u Kini.

Predsednik je zatim upitao da li je Telesković "gledao rezulate istrage, bio prisutan na uviđaju, je li ima neke insajderske informacije koje niko od nas nema, pa on zna kako se dogodilo to ubistvo".



- Blokaderima ništa nije sveto, ni životi ljudi im nisu sveti. Za sve će da nađu opravdanje kada su oni u pitanju a za sve će da okrive nekog drugog ne razmišljajući o tome da li govore istinu ili ne - pojasnio je predsednik.

