Anastazija je nosila transparent sa porukom koja predstavlja prevod engleske skraćenice "ACAB", odnosno "Svi panduri su k*pilad", dok je i njen momak imao sporni transparent. Upravo zbog tih poruka njih dvoje su se našli pred prekršajnim sudijom.

I upravo zbog toga ova blokaderka žalila se na N1, što su mnogi shvatili kao spinovanje ovog slučaja, budući da je tu gde jeste zbog svojih postupaka, te da nije žrtva nesporazuma već svojih dela.

- Od toga je prošlo skoro godinu dana, a danas smo kažnjeni sa po 10.000 dinara i sudskim troškovima. Naši advokati su uložili žalbe kako bi presuda bila poništena, pa smo ponovo ovde da vidimo šta će dalje biti. Studiram u Sloveniji i zbog ovog ročišta morala sam da ostavim fakultet, praksu i posao kako bih došla u Suboticu. Nije mi prijatno zbog svega ovoga i mislim da je ovo standardan način na koji tretiraju studente - izjavila je ona.

Na društvenim mrežama poručili su joj sledeće: "Uništava srpsko obrazovanje, nosi transparente protiv policije, studira u Sloveniji, a sada se žali što morala da putuje na suđenje! Još jedna "blokaderska" aktivistkinja koja bi u toj istoj EU, za kojom kuka, ozbiljno odgovarala za takve poruke protiv policije!"

