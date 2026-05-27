Dok bi u svakoj drugoj zemlji roboti koji igraju tradicionalno kolo bili predstavljeno kao fascinantan spoj tehnologije i kulture, kod blokaderskih "megafona" to se predstavlja kao „noćna mora”, jer je srpsko!

Naime, da su roboti u Hrvatskoj zaigrali neko hrvatsko kolo, u blokaderskim medijima naslovi bi bili: „Spoj tradicije i budućnosti”, „Predivna fuzija kulture i tehnologije”, „Kako slatko i dražesno!”. Ali kada je nešto moderno, a srpsko — onda kreće podsmeh, gađenje i teatralno zgražavanje.

Dok su u Kini roboti igrali „Moravac” tokom posete predsednika Aleksandra Vučića o kojoj vodeći kineski mediji u najpozitivnijem svetlu izveštavaju, "Nova S" širi blokadersku propagandu.

- Gledate snimak i mislite — ovako izgleda noćna mora. Ako bi noćna mora mogla da se manifestuje u stvarnosti izgledala bi kao ovaj ‘spektakl’. Spoj tradicionalnog i modernog, sudar folklora i postmoderne. Niste sigurni da li je visoka temperatura ili san koji se ružno poigrava sa vašim umom. I to smo doživeli — roboti igraju ‘Moravac’ - piše blokaderski medij.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Đasingu video na najpraktičniji način šta znači iskreno i čelično prijateljstvo Srbije i Kine i dodao da se nada da će dovođenjem kineskih kompanija moći da se menja budućnost Srbije. Kako je rekao, postoji nekoliko razloga za njegovu izuzetnu sreću u Đasingu gde je prethodno obišao kompaniju Mint i AgiBot.

Tom prilikom, predsednik je saslušao obraćanje kineskog robota na srpskom jeziku:

"Znate šta sve trenutno možemo da uradimo? Svakoga dana napredujemo i radujemo se našem skorom dolasku u Srbiju", rekao je robot na čistom srpskom.

Celo obraćanje zvaničnu posetu predsenika Vučića Kini možete pratiti u našem blogu uživo.