Sastanku prisustvuju i ministri finansija i odbrane, Siniša Mali i Bratislav Gašić.

U pitanju je državna kompanija specijalizovana za oblast odbrambene elektronike i informacionih tehnologija sa preko 240.000 zaposlenih.

Nastala je od Ministarstva informacione industrije kineske vlade, koje je kasnije 2002. godine organizovano kao CETC grupa. Sa iskusnim istraživačkim institutima i visokotehnološkim firmama u Kini, CETC je dobavljač kompletnih rešenja koji je sposoban da ponudi razne vrste elektronskih proizvoda i informacionih tehnologija, kao i sistematsku postprodajnu podršku kupcima širom sveta.

CETC ima 47 nacionalnih istraživačkih instituta, 48 ključnih državnih laboratorija, 20 kompanija koje su kotirane na berzi i više od 700 preduzeća.

Vučić se ranije danas u Šangaju, petog dana posete Kini, sastao i sa predstavnicima kompanija AVIC i ALIT, kao i kompanije China North Industries Corporation (NORINCO).

Vučić u zvaničnoj poseti Kini boravi od 24. do 28. maja na poziv predsednika Kine Si Đinpinga.

BONUS VIDEO