Posle skupa na Slaviji, centar Beograda pretvoren je u poprište višesatnog nasilja, kada je deo okupljenih, umesto mirnog razilaska, krenuo u sukob sa policijom i izazivanje nereda na više lokacija u prestonici.

Na snimcima koji će biti objavljeni uz ovaj tekst vide se razmere, metode i brutalnost napada.

Na snimcima sa lica mesta vide se blokaderi koji gađaju policijski kordon kamenicama, flašama i drugim predmetima. Takođe vidi se pokušaji probijanja kordona, paljenje i prevrtanje kontejnera, blokiranje ulica i organizovano kretanje grupa koje su izazivale haos nakon završetka skupa. Zabeležen je i opasan trenutak kada su blokaderi počeli da uništavaju ulicu i koriste delove asfalta kao oružje protiv policije.

Iako je protest formalno bio predstavljen kao političko okupljanje, događaji koji su usledili posle njegovog završetka pokazali su da je deo učesnika bio spreman na eskalaciju i direktan sukob sa organima reda.

Snimci svedoče o tome da neredi nisu bili spontani izliv nezadovoljstva, već serija koordinisanih napada i provokacija čiji je cilj bio izazivanje šireg haosa u srpskoj prestonici.

Nožem i metalnim šipkama napali radnike

Podsetimo, posebno uznemirujući bio je napad u Takovskoj ulici, gde je grupa huligana sa obeležjima „Studenti pobeđuju“ nožem i metalnim šipkama napala radnike Parking servisa. Dvojica zaposlenih brutalno su pretučena dok su sedela u službenom vozilu. Jednom radniku polomljena je šaka i hitno je prevezen u Urgentni centar, dok je drugi opljačkan pod pretnjom nožem i zadobio teške povrede. Oštećeno je i vozilo Parking servisa.

Kamera je zabeležila i šokantno ponašanje jedne blokaderke u crvenim pantalonama, koja je komandovala haosom na terenu. Na snimku se vidi kako blokaderka najpre u rukama drži dugačku metalnu šipku kojom maše i preti, a kasnije, ista ta žena besomučno obara ulične kontejnere na kolovoz i pravi barikade.

Kakav su haos blokaderi spremni da izazovu govori i činjnica da nisu marili ni za svoje ljude, delujući kao da će međusobno da se poubijaju. Na snimcima na društvenim mrežema se vidi kako blokaderi kamenicama pogađaju druge blokadere. U jednom trenutku tokom nereda na Slaviji blokaderi ciglom nokautirali sopstvenog saborca Srđana Žunića. Snimak možete pogledati u našoj posebnoj vesti OVDE.