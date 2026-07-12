Ogroman broj ljudi okupio se danas u Jadranskoj Lešnici, gde su dočekali predsednika uz trobojke i uzvike "Aco, Srbine".

Ipak, posebnu zahvalnost Vučić je uputio njima zbog terora koji su izdržali sa blokaderske strane.

-Mnogo sam radili za Loznicu. Radili smo od fabrika, brze saobraćajnice... Ali, posebno sam vam zahvalan zbog toga što ste izdržali sve moguće napade, izdržali ste teror i nikada niste posustali. Beskarajno vam hvala na tome. Posebno su ovde bili bahati i arogantni prema svakome ko ne misli kao oni - rekao je predsednik Vučić i dodao:

-Posetio sam porodicu i dogovorio sam novi put 6 km od Jadranske Lešnice do Čokešine. Mnogo sam srećan što imamo čime da se pohvalimo. Znate, kada prođe vreme i kada stavite prst na čelo, razmislite kada se najviše ulagalo u Loznicu. Poslednjih 10 godina, ali moramo da radimo još više i bolje. I da vam kažem nešto, svako selo poznajem i znam koliko nam puteva nedostaje, kanalizacija i vodovod. Sada su veći prihodi i to je super - poručio je predsednik.