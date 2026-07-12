Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u naselju Jadranska Lešnica kod Loznice, gde je posetio porodicu Todorović. Nakon toga, predsednik Vučić obratio se građanima.

Vučić u naselju Jadranska Lešnica

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je bio u poseti Jadranskoj Lešnici, kod Loznice, gde ga je dočekao veliki broj građana.

Meštani su nosili zastave Srbije, a razvijeni su i transparenti "Srbija pobeđuje" i "Ujedinjena Srbija".

Vučić je prethodno obišao domaćinstvo Dragana Todorovića koje broji osam članova, a bavi se stočarstvom i voćarstvom.

Obraćanje predsednika Vučića:

- Radili smo čini mi se nemalo stvari za Loznicu. Od fabrika, brze saobraćajnice, stadiona, obnova škola, bolnica i nisam kaka sve to kažem, opet nisam sasvim zadovoljan jer znam da smo uvek mogli više, mogli bolje. Ali sam vam posebno zahvalan ovde zbog toga što ste izdržali sve moguće napada, najgori mogući teror u prethodnih godinu i po dana. I što ste niste predavali i što ste pokazali pristojnu Srbiju da pobede ne mogu. - rekao je Vučić.

- Posetio sam domaćinsku kuću Todorivića neposredno pre mog ulaska ovde kod vas i dogovrili smo da urade potpuno novi put 6 km do Čokešine, a moram da kažem da ćemo nastaviti od Čokešine do Prnjavora.

- Biće uskoro otvoren novi put, Sremska Rača-Kuzmin. Ostaje nam da dovedemo jednog velikog investitora, da rešavamoi probleme u školama. Da nastavimo da radimo. Jedino da ovi naši divni fudbalere iz Loznice nas obraduju ulaskom u super ligu i onda nema kraja. Mnogo sam srećan što imamo čime da se pohvalimo. Kada prođe vreme i kada stavite prst na čelo, analizirate uz svu svoju ljutnju što nije sve potaman i kako ste očekivali, ali od drugog Svetskog rata pa na ovamo, kada je to više urađeno za Loznicu? A to je tek početak, tek prvo poluvreme. Moramo da radimo još više, još bolje. Da Loznica bude neuporedivo bogatija - rekao je Vučić.

- I da vam kažem nešto, svako selo poznajem u vašem kraju, znam još koliko nam puteva i kanalizacije nedostaje i koliko problema sa vodovodom... Ne možemo sve jer Loznica i danas ima deficit oko 5 miliona evra na godišnjem nivou. Prihodi su 4,2 milijarde. Kada živiš za nešto i to traje godinama, onda znaš svaki broj. Mene interesuje koliki su prihodi. Ovo su veći prihodi i to je super. I hoću da kažem da sam zadovoljan kako se Dragana borila. Hvala joj što nije poklekla ni pred onim siledžijama ni pred onima koji su hteli zemlju da upropaste. Čuvaćemo svoju zemlju. Nije uvek lako u međunarodnim okolnostima. Pritisci na Srbiju su sa svih strana. Mala smo zemlja ali uspevamo da sačuvamo nezavisnost. Niko oko nas ne može da vodi takvu politiku. To smo uspeli zahvaljujući vama, narodu koji je uvek verovao i u najtežim trenucima kada su nas spolja uz podršku nekih iznutra pokušali da sruše. I hvala ljudima koji su sve to izdržali. Posebno znam koliko je ovde bilo teško i koliko su nasilni bili, bahati i arogantni. I kako su napadli sve koje drugačije misle. Mi njih nećemo. Dovoljno je da pokažete: Hoćete li Kokanovića ili Draganu? Kokanovića ili Vučića? Ove koji su pokazali kako mogu da maltretiraju ljude, blokiraju ulice, a ništa za ljude nisu uradili. Ili za one uz sve vaše zamerkse i primedbe koji su se borili za vas i radovali se svakom metru puta koji smo zajednički izradili.

- Da li sećate kao su mi se smejali kada smo dovodili Mint u Loznicu, kažu doveo Vučić nekog Kineza da položi kamen temeljac, a danas 3.500 ljudi radi u toj fabrici - dodao je Vučić.

O izborima

Pred nama su verovatno odlučujući izbori. Hoće li Srbija sa pristojnim ljudima napred ili da se vraća u sukobe i građanske ratove. Na vama je odluka, a moraće da bude doneta u nekoliko narednih meseci. Dajte sve od sebe da članovima svojih porodica razgovarate, nećemo nasiljem da se služimo. Samo razgovor. I ono što tražim od vas jeste da budute aktivniji nego ikada zato što je u pitanju budućnost Srbije. I beskrajno vam hvala za svu ljubav i podršku svih ovih godina. Samo tako smo uspeli da sačuvamo našu zemlju i od ratova i stradanja i stabilnost i Kosovo i Metohiju u Srbiji i da se ne zameramo tradicionalnim prijateljima i da Srbiju gradimo. I zahvaljujući vama i MMF kaže da u narednih 5 godina Srbija će biti među 5 najbrže rastućih ekonomija u Evropi, a za narednu godinu kažu biće prva. To ste vi uradili - rekao je Vučić.

- I da ih pobedimo najubedljivije do sada. Živela Srbija - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije u poseti porodici Todorović

Vučić se na početku upoznao sa mališanima porodice Todorović. Porodica Todorović broji osam članova, a Dragan i njegova supruga imaju dva sina i dve ćerke.

Osim Dragana i njegove supruge, u kući u Jadranskoj Lešnici sa njima živi i jedan sin sa svojom suprugom i dvoje male dece. Porodica Todorović se bavi stočarstvom i voćarstvom.

- Neverovatno koliko je lepo. Svaki put kada Cer obilazim i kada prema Azbukovici idem iznenadim se koliko je lepo - rekao je Vučić.

Predsednik je ovom prilikom dočekan velikim aplauzom.

Domaćin je rekao da mu mališani Luka i Lazar najviše pomažu.

Na pitanje Vučića da li jedan od mališana voli da jede meso, rekao je: "Ne volim zbog zuba", što je nasmejalo sve prisutne.

Vučić je zatim upitao koji su to glavni problemi sa kojima se susreću nakon čega su mu izneti glavni problemi.

- Sad da vam otkrijem nešto, znaju svi koliko sam godina pokušavao i trudio se, razgovarao sa Svetskom bankom, da nam daju pošto nemamo problem sa javnim dugom, da nam uz grejs period daju veliki novac i da ga bacimo sav u puteve. I to lokalne puteve, regionalne puteve. Ne pričamo o auto-putevima, njih ćemo mi da finansiramo. Onda ćemo sve lokalne puteve da finansiramo jer to niko neće da finansira - istakao je predsednik. - Pitam te od Tekeriša do izlaska iz Lešnice. - Mnogo je urađeno, nikad nije urađeno sve. Treba sad krov na školi da nam se radi, dobili smo novu stolariju, prelepu salu, 105 miliona je koštala, po svim evropskim standardima, mnogo asfalta je urađeno. Ostao nam je taj krov na školi i imamo jedan put od Jadranske Lešnice preko Cera, to je put na manastir, od velikog značaja - rekao je domaćin Vučiću. Vučić je rekao da je opštinskim novcem urađen deo puta. Potom je pitao koliko to može da košta, na šta mu je rečeno da je to skoro tri miliona evra. - Treba nam asfalt na putevima. To je rak-rana, ne samo u mojoj mesnoj zajednici - rekao je Dragan. - U puteve niko neće da finansira, a putevi prave razliku - rekao je Vučić. Sve više povratnika u Srbiji Predsednik je konstatovao da je sve više povratnika u Srbiji, kao i da se veliki broj ljudi vraća iz inostranstva zbog povećanih troškova života. - Vraćaju se i u Gradište, na Golubac, na istok Srbije. Kada prosečna plata pređe 1.000 evra, onda krenu da se vraćaju. U Loznici je sada prosečna plata 850 evra. Ne mislim da je ikada više urađeno za Loznicu, nego što je u poslednjih 10 godina - istakao je Vučić. - Od '57. je viskoza radila. Imala je u jednom trenutku 11-12.000 zaposlenih. Onda je 2000-2001. razorena. Tad smo imali 12-13-14.000 nezaposlenih u Loznici - konstatovao je Vučić. Vučić je podsetio na turoban period koji je prošla fabrika Viskoza i na veliki procenat nezaposlenih koji se tada pojavio. O fabrici robota - 22. ili 29. avgusta vas pozivam u Šabac. Konačno je sve dogovoreno sa investitorom. Videćete sad bolju fabriku nego onu koju smo videli - rekao je. - Uradili smo stadion, brzu saobraćajnicu... Ostaje nam preko Malog Zvornika da uradimo. Onda smo rešili sve. To su strateški velike stvari - dodao je Vučić. - Još jedan investitor nam nedostaje u Loznici. Uskoro otvaramo Sljepčević - Badovinci, taođe važno za Bogatić, Šabac, uskoro i Kuzmin - Sremska Rača. Svi putevi ka Drini biće najbolji mogući. Predsednik je rekao da će sutra da počne s radom Lešnica - Čokešina. O sajtu "Ko si, bre, ti" "Srušili su nam danas sajt na par sati" - rekao je predsednik Vučić govoreći o platformi "Ko si, bre, ti", namenjenoj prijavi korupcije, zloupotreba i problema sa kojima se građani suočavaju. - Do 17 sati imali smo 1.795. prijava. Ja sam prošao sam preko 800. Ostavite ono "Vučiću majmune..." Kad vidite ozbiljne stvari, možemo mnogo toga da promenimo. Srećan sam jer ljudi gde su se žalili gledamo odmah da rešavamo. Od Subotice do Niša smo odmah rešavali, srećan sam što smo neke stvari uspeli odmah da rešimo. Ljudi se žale, imamo problema s tim putem. Moraš da mi kažeš šta je problem s bezbednošću saobraćaja u Ulici Alekse Stojnića. Zapamtio sam sve što mi je stiglo na "Ko si bre ti". - Želimo da pokažemo da uvek želimo da čujemo ljude - istakao je. - Da rešimo 5 ili 10 odsto toga, uspeh je. 200 problema smo rešili. Da nismo imali ovo, ne nismo rešili ni jedan. To ipak pokazuje neku vrstu rada, energije, truda... - Teško je razgovarati s narodom. Nije to lak posao. To je rudarski posao. Moraš ponekad da čuješ stvari koje nisu istina, a da izabereš lepu reč i ponašaš se pristojno. Ali to moraš da radiš. Za to si izabran i to moraju da razumeju funkcioneri i oni koji su izabrani da vode državu. Ali sam jako zadovoljan. O širenju posla i pomoći države. Vučić je govorio sa domaćinom i o pomoći države. - Ako se već baviš otkupm vođa, što ne pitaš Kojića, jer mi to subvencionišemo ozbiljnije od onoga što si čuo u opštini. Za nas je posebno važno, otkupljivači i da te nateramo da nešto još malo preradiš i za to možeš da dobiješ mnogo para od države. To tražimo svuda. Da otkupiš i napravi po 10.000 pekmeza i kompota i dobićeš mnogo para od države. Rekao je Vučić. Na to možemo da idemo na 70 odsto. Ako vam je investicija 50.000 evra računajte da od države možete da dobijete najmanje 30.000 direktno u kešu - rekao je Vučić. - Iskrostiš to, pa onda svoje pare možeš u nešto drugo da uložiš - rekao je Vučić. Domaćin se zahvalio, na šta je Vučić rekao. - Stranci se rasprituju i traže, a mi idemo i nudimo i tražimo od naših ljudi da to isto uzmu - rekao je Vučić o subvencijama. O novim merama za sve punoletne građane - Zato što smo pametno postupali i skupljali pare godinama. To je već 15 godina koliko se skuplja taj novac kroz akcijske fondove pa ćemo da vas obradujemo sve punoletne građane. Nije to bog zna šta ali to je znak pažnje i kako se država domaćinski odnosi. A ovo drugo što smo rekli to jesu ozbiljne mere i ozbiljan novac, posebno za naše penzionere, ali i za naše borce, socijalno ugrožena lica, i to sledi. Ja se nadam da će biti do 15. septembra, a nadam se i malo ranije do 10. septembra - rekao je Vučić-

Narod dočekuje predsednika Vučića

Narod se raduje dolasku predsednika u naselju Jadranska Lešnica kod Loznice.

Obilazak Ekspa

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić obišao je danas Ekspo gradilišta u Surčinu, i tom prilikom izjavio da država radi velike stvari i da će se trudom i radom savladati sve prepreke kako bi se Srbija predstavila svetu na najbolji mogući način.

"Velike stvari radimo. Uprkos mom strahu i stalnom pitanju, hoćemo li završiti, u ovom trenutku mogu da kažem da vidim svetlo na kraju tunela. Ogromnim radom i trudom savladaćemo sve prepreke i predstaviti Srbiju u svetu na najbolji mogući način", napisao je Vučić na Instagramu.

Vučić je istakao da se nalazi na 30 metara nadmorske visine.

"Kiša pada, baš jaka, neko bi rekao nevreme. Mnogo sam srećan što sam ovde. Pogledajte ovu čeličnu konstrukciju i ove betonske stubove, kako su kvalitetno građeni", rekao je Vučić.

Istakao da je u toku izgradnja hotela, kao i da su stanovi gotovo u potpunosti završeni.

"Vidite kako čudesno izgleda stadion, mi smo sada na istočnoj tribini. Sve je po najvećim standardima. Spoljne radove ćemo završiti do marta. Hvala svim ljudima, čuda činite i sve ono što je izgledalo nemoguće postaje moguće. Još je trka sa vremnom, ali uspećemo i pobedićemo", rekao je Vučić.

Dodao je da će paviljoni biti gotovi do septembra, dok će nacionalni paviljon biti poslednji završen jer zahteva najviše truda.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi Ekspo gradilište u Surčinu sa prvim potpredsednikom vlade i ministrom finansija Sinišom Malim.

"Obilazak Ekspa u nemogućim uslovima. Bar sam Siniši uništio nedeljno prepodne...", napisao je Vučić ranije na Instagramu uz video-snimak dok vozi automobil u kojem je na mestu suvozača ministar Mali.