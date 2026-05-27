Časni pojas Presvete Bogorodice, koji se čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori, stigao je u Beograd pre sedam dana i bio je na čelu Svetosavske litije.

Pojas Presvete Bogorodice biće u Hramu do 29. maja, a predviđeno je da se vernicima podeli 300.000 platenenih trakica osveštenih nad Pojasom u Manastiru Vatopedu.

Naglašeno je da osveštana traka nije amajlija koja natprirodno čuva i štiti, već da treba da vernike podseća na prisustvo Bogorodice koje se pojačava molitvom.

Kako je za Alo! rekao jedan građanin, čekao je u redu od četiri sata jutros.

"Ništa nije teško kad znaš zbog čega čekaš. Osećam se dobro", rekao je.