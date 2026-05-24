Nakon sinoćnjeg protesta na Slaviji i haosa koji je usledio u centru Beograda, pojavio se snimak koji, kako tvrde korisnici društvenih mreža, najbolje oslikava stanje u redovima blokadera – u pokušaju da gađaju policiju, ciglom su pogodili sopstvenog čoveka.

Na snimku se vidi i čuje kako je blokader Srđan Žunić pogođen ciglom, dok oko njega vlada potpuni metež. Njegove reakcije dodatno su šokirale javnost, jer se jasno čuje kako, u bolu i besu, viče na one koji su ga pogodili.

Prema tvrdnjama koje kruže mrežama, cigla je bila namenjena policiji, ali je završila po glavi blokadera.

Snimak je u rekordnom roku postao viralan, a mnogi ga komentarišu kao simbol potpune dezorganizacije i neozbiljnosti među blokaderima, koji su, kako se navodi, nesposobni da kontrolišu ni sopstvene redove, a kamoli da ponude bilo kakvu ozbiljnu političku alternativu.

"Poubijaće se međusobno koliko su nesposobni za bilo šta", navodi se jednom od komentara.

Srđan Žunić, koji je povređen tokom napada blokadera na policiju, poznat je kao osnivač pokreta „Ujedinjeni narod Srbije“ i jedan od istaknutijih učesnika blokada. U javnosti je već bio prisutan i ranije, kada je uhapšen u martu zbog sumnje da je ometao policajca tokom obavljanja službene dužnosti.

Ipak, Apelacioni sud u Beogradu kasnije je ukinuo pritvor, navodeći da iz činjeničnog opisa radnji koje su mu stavljene na teret ne proizlaze obeležja krivičnog dela, te je Žunić pušten na slobodu.

Podsetimo, nakon završetka protesta na Slaviji došlo je do ozbiljnih incidenata u centru grada. Blokaderi su gađali policiju kamenicama, flašama i pirotehnikom, dok su pojedine saobraćajnice bile blokirane satima. Snimci sukoba, razbijenog inventara i intervencije policije tokom noći izazvali su burne reakcije javnosti.

Upravo u tom haosu dogodio se i incident sa Žunićem – koji, kako mnogi komentarišu, najbolje pokazuje koliko je situacija izmakla kontroli.

Zaključak koji se sve češće može čuti među građanima jeste da blokaderi, koji ni sopstvene redove ne mogu da organizuju bez haosa i međusobnih povređivanja, teško mogu da ponude ozbiljan plan za vođenje države.

