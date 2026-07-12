Pita učiteljica Pericu:
– Perice, zašto kasniš?
– Zato što je znak na putu pisao: „Škola – usporite“.
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Vic dana: Pita učiteljica Pericu...
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