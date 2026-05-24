U ranim jutarnjim satima u nedelju, oko 6:40 sati, dogodila se saobraćajna nesreća u Uljaniku kod Garešnice, u naselju Bjelovarsko-bilogorskog kantona.

Devojka (29), koja je upravljala automobilom daruvarskih registarskih oznaka, pod uticajem alkohola izgubila je kontrolu nad vozilom. Prema navodima policije, nije prilagodila brzinu uslovima na putu, nakon čega je zahvatila bankinu i završila u odvodnom kanalu.

Vozilo se potom nastavilo nekontrolisano kretati, udarilo u ogradu porodične kuće, a zatim i u samu kuću.

Kako je saopštila policijska portparolka, žena je imala 1,43 promila alkohola u krvi. Na mestu događaja pregledali su je medicinski radnici Hitne pomoći, koji su utvrdili da nema potrebe za bolničkim lečenjem.

Vatrogasci iz JVP Garešnica obezbedili su mesto nesreće i sproveli preventivne mere na vozilu kako bi sprečili mogući požar. Žena je bila sama u automobilu i nakon intervencije zbrinuta je od strane Hitne pomoći.

BONUS VIDEO: