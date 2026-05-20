Aljbin Kurti, takozvani kosovski premijer u tehničkom mandatu, prema svemu sudeći, već sada je „kupio“ više od 142.000 glasova Albanaca koji uopšte ne žive na teritoriji Kosova i Metohije!

O tome svedoči izjava Valjmira Elezija, portparola takozvane centralne izborne komisije u Prištini, da je uoči parlamentarnih izbora koji su zakazani za 7. jun stiglo čak 142.803 zahteva za registraciju za glasanje van KiM.

- Do sada je odobreno 109.696 zahteva, njih 7.325 je odbijeno, dok je 25.702 još u fazi razmatranja - rekao je Elezi.

Simptomatičan je i podatak da preliminarni broj birača koji je će glasati na predstojećim izborima iznosi 2.092.202, što je 15.912 birača više nego na izborima koji su održani 28. decembra 2025. godine.

Takozvani premijer lažne države Aljbin Kurti i prethodne izbore dobio je zahvaljujući biračima koji žive van KIM, pa je sva prilika da mu je to i sada plan.

S druge strane, Danijela Nikolić, predsednica Odbora za KiM, kaže da je na ovim izborima potrebno da svi Srbi stanu pod jedan barjak i podrže Srpsku listu.

- Srpska lista jedina zastupa srpski nacionalni interes. Na njenoj izbornoj listi nalazi se 25 kandidata koji su se pokazali kao istinski borci za srpski narod. To su čestiti ljudi, čistih biografija, a na građanima je da odaberu deset najboljih, za koje misle da mogu da ih predstavljaju u parlamentu - ističe Nikolićeva, dodajući da baš zato Kurti pokušava na sve moguće načine da politički naškodi Srpskoj listi.

- Ponovo pokušava da ne dozvoli Srpskoj listi da ima svoje posmatrače na izborima, zbog čega je ta stranka podnela žalbu izbornom panelu za žalbe i predstavke - naglašava Nikolićeva.