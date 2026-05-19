U najnovijem oglašavanju, predsednik je istakao da je porodica osnov svega, ali i bezuslovna ljubav kakvu treba da imamo i prema svojoj zemlji.

-Porodica je stub svega, zato smo i izabrali taj slogan "Srbija, naša porodica". To znači da uz sve probleme, uz sve muke sa kojima se suočavate uvek ćete najviše da čuvate i volite porodicu. Tako moramo i prema zemlji da se odnosimo. Šta god vam dete uradi, kakvu god grešku da napravi, kakvu god glupost da učini, uvek ga volite najviše. Tako i da li vam je zemlja u nečemu uvek pobednik ili nije, uvek ste uz svoju zemlju i volite je najviše, a ovoj zemlji su na vlasti potrebni oni koji bezuslovno vole Srbiju. Više od svega i uvek, bez ikakvih uslova i bez razlike da li je dobra ili loša. Posebno u kriznim vremenima nam je takva ljubav i takva posvećenost potrebna - poručio je predsednik Vučić.