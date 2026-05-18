Bajrami je u objavi na Fejsbuku navela da je situacija još gora nego što izgleda.

"Prema zvaničnoj bazi podataka Svetske banke, kada je reč o ekstremnom siromaštvu prema međunarodnom pragu Svetske banke od tri dolara dnevno, Kosovo ima stopu ekstremnog siromaštva od 10 odsto, dok Srbija ima 1,1 odsto, Albanija 0,3 odsto, Bosna i Hercegovina 0,3 odsto, Crna Gora 2,5 odsto, a Severna Makedonija 3,9 odsto. Dakle, Kosovo ostaje među zemljama sa najvećom stopom siromaštva u regionu", objasnila je Bajrami.

Ekonomski razvoj, prema njenim rečima, ne meri se samo nominalnim pokazateljima.

"Rast budžeta nije nužno razvoj, posebno kada deo tog rasta proizlazi iz enormnog povećanja cena. U aprilu je stopa inflacije iznosila 7,5 odsto, dok je za mnoge osnovne proizvode rast cena bio još veći. Život je za mnoge građane postao nepodnošljiv, jer su njihove plate, uz ovakve cene, izgubile vrednost, zbog čega se građani sve više zadužuju kreditima", napisala je.

Bajrami dodaje da je tzv. Kosovo, u međuvremenu, ponovo ušlo u izborni proces iz samo jednog razloga – zato što, kako tvrdi, Kurti želi sve.

"Nažalost, diskurs koji se već šest godina gradi odnosi se samo na pozicije i fotelje. Danas je, više nego ikada, potrebno suočavanje programa i ideja: kako izaći iz siromaštva, kako razvijati privatni sektor, kako podstaći domaću proizvodnju, šta uraditi sa energetskim kapacitetima i kako mladima pružiti perspektivu da odlazak sa Kosova ne bude njihov jedini izbor. Sedmog juna treba da glasamo uvereno. Moramo izaći iz začaranog kruga propagande i autokratije", zaključila je Bajrami.