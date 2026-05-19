Simić je, na konferenciji za štampu, rekao da je hapšenje sprovedeno uz direktno učešće miljenika režima Aljbina Kurtija, Nenada Rašića koji je na sednici vlade u Prištini targetirao Srbe.

Rašić je, prema njegovim rečima, želeo da ostvari ono što su Kurti i njegov režim pokušali 15. marta, kada su nasilno nameravali da integrišu srpske zdravstvene i obrazovne institucije na Kosovu i Metohiji.

Osnovno tužilaštvo u Prištini saopštilo je ranije danas da je tzv. Kosovska policija u Gračanici privela pet osoba srpske nacionalnosti zbog sumnje da su počinili krivično delo "kršenje slobodnog opredeljenja birača", nakon tvrdnji ministra za zajednice i povratak u tehničkom mandatu Nenada Rašića.

U saopštenju se navodi da je u ovom slučaju "pribavljeno dovoljno izjava i dokaza na osnovu kojih se sumnja da su privedene osobe bile umešane u nezakonite radnje u vezi sa navedenim krivičnim delom".