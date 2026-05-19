Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se povodom nasilja blokadera na Slaviji.

- Ne postoji normalan čovek koji može da podrži postupak blokadera danas na Slaviji. Napasti nožem sugrađanina, sunarodnika samo zato što drugačije misli i ima drugačiji stav, pokazuje koliku dozu mržnje koju imaju ti ljudi, a da su spremni čak i da ubiju kako bi ostvarili svoje ciljeve. To nije većinska Srbija i većinski srpski narod nema takve namere i ambicije i žustro se suprotstavlja ovim ljudima koji bi da teče krv ulicama Beograda i Srbije. Osuđujem svako nasilje, pozivam institucije da reaguju i lica privedu pravdi - poručila je putem Instagrama Adrijana Mesarović.

Predsednik Vučić: "Politikom ćemo se baviti programima, ne suzavcem i noževima"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je aktiviste Srpske napredne stranke da se sklone sa Trga Slavija od blokaderskih nasilnika.

"Politikom ćemo se baviti programima a ne suzavcima i noževima, kao što to rade blokaderski nasilnici," rekao je Vučić.

Vučević: Njihova politika je - blokiraj, mrzi, tuci

Ovim strašnim povodom oglasio se i predsednik Srpske napredne stranke, Miloš Vučević koji je oštro osudio napad na aktiviste SNS-a i poručio da nasilje u ovoj zemlji neće proći.

-Nožem na političke neistomišljenike. Da li je ovo ta mladost koja nosi svetlu budućnost. Njihova politika je sve samo ne svetla. Njihova politika je blokiraj, mrzi, tuci, potezi nož na sve koji misle drugačije. Valjda im je ovo uvertira pred najavljeni “mirni skup”. Nećemo dozvoliti nasilje! Nećemo odustati od borbe za slobodnu, mirnu i prostojnu Srbiju! Pobediće Srbija!



