U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila 11 minuta posle posle ponoći, kod zgrade BIGZ-a u Bulevaru Vojvode Mišića, teško je povređen muškarac (50), koji je prevezen u Urgentni centar, rečeno je u službi Hitne pomoći.

U saobraćajnoj nezgodi su učestvovali automobil i autobus, a teško je povređen vozač automobila, dok je vozaču autobusa pomoć pružena na licu mesta.

Hitna pomoć je tokom protekle noći imala 101 intervenciju, od kojih je 12 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i pacijenti zbog problema sa srcem, dok je na javnom mestu najviše intervencija bilo zbog alkoholisanih osoba i zbog povreda.