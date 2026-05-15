Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je iz Kišinjeva da takozvano Kosovo danas neće postati član Saveta Evrope i poručio da su teritorijalni integritet i suverenitet Srbije prevladali uprkos snažnim pritiscima pojedinih evropskih država.

Đurić se obratio nakon 135. ministarskog sastanka Komiteta ministara Saveta Evrope i ocenio da su to važne vesti za Srbiju.

– Lažna država Kosovo danas neće postati član Saveta Evrope. Princip teritorijalnog integriteta i suvereniteta danas će prevladati – rekao je Đurić.

On je naglasio da je Srbija tokom rasprave jasno branila svoj stav i poručila da dosledno poštuje teritorijalni integritet svih evropskih država.

„Diskusija je bila žestoka“

Šef srpske diplomatije otkrio je da su razgovori iza zatvorenih vrata bili izuzetno napeti.

– Diskusija je bila naporna i žestoka – rekao je Đurić.

Prema njegovim rečima, pojedini evropski ministri otvoreno su lobirali za prijem Prištine u Savet Evrope, ali do toga danas ipak nije došlo.

Ipak, upozorio je da opasnost nije potpuno prošla.

– U ovoj organizaciji dve trećine zemalja priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i postoji većina koja u nekom trenutku može da pokuša da ga primi u članstvo – naveo je Đurić.

Oštre optužbe na račun Kurtija

Govoreći o situaciji na Kosovu i Metohiji, Đurić je direktno optužio vlast Aljbina Kurtija za sistematsko kršenje prava Srba.

– Vlada Aljbina Kurtija sistematski krši politička, kolektivna, kulturna i druga prava Srba na Kosovu i Metohiji – poručio je ministar.

On je posebno ukazao na, kako tvrdi, pritiske na srpsku zajednicu, isključivanje Srba iz institucija i produbljivanje političke krize u južnoj pokrajini.

Đurić je istakao da Savet Evrope treba da bude organizacija koja čuva mir, stabilnost i teritorijalni integritet država, a ne mesto za političke pritiske i legitimizaciju jednostranih poteza.

Nova diplomatska bitka za Srbiju

Odluka da Priština danas ne postane član Saveta Evrope u Beogradu se vidi kao važna diplomatska pobeda Srbije.

Međutim, srpski zvaničnici upozoravaju da će pritisci po pitanju Kosova i Metohije biti nastavljeni i u narednom periodu.