Nakon što su takozvani studenti u blokadi priznali da na njihovoj listi neće biti studenata, predsednik Srbije je konstatovao da plenumaši pokazuju zapanjujuće neznanje, aroganciju I nepoštovanje.

- To da na studentskoj listi neće biti studenata, to vam je kao da idete u avion bez pilota, ili da imate pilota bez aviona. To da imate pilote bez aviona je moguće, ali kada imate avione bez pilota, ne znam baš ko će da upravlja. Postoje svakojaki filmovi, ali jedno je naučna fantastika, a jedno je realnost. Svakojakih čuda smo se nagledali. Jedan od slogana nas koji želimo da normalnu i pristojnu Srbiju može da bude da ljudi glasaju za studente. Biće mnogo studenata na našoj listi pošto na njihovoj neće biti nijedan. Tako da, ljudi mogu dobro da znaju da kada glasaju za studente, da glasaju za našu listu - poručio je Vučić, i dodao:

- Ako ne žele da imaju studente i mlade ljude na listi, onda neka glasaju za njih.

Predsednik Srbije je rekao da nas potezi studenata u blokadi vode u društvo Pola Pota i bivšeg lidera Ugande Idi Amina, odnosno u najgoru moguću diktaturu.

- Mozak ne moraš da imaš, ne moraš ništa da imaš, ali dobio si direktivu. Kominterna je odlučila, to mora tako da bude i nikako drugačije. Samo neka ljudi pažljivo slušaju šta je to što ti ljudi govore - dodao je Vučić.

Govoreći o takozvanom memorandumu o Kosovu i Metohiji koji su na društvenim mrežama objavili studenti u blokadi, on je naveo da su se oni oko toga posvađali više nego oko bilo čega drugog.

Kako je rekao, jedan deo njih bi da privuče patriotski orijentisane birače, ali im druga većina to ne da i jasno im stavlja do znanja da je „Kosovo nezavisno i da ne treba o tome da pričaju“.

Vučić je upitao studente u blokadi kako će, ako nisu u stanju da pričaju o Kosovu i Metohiji, da pričaju o Rusiji i Kini.

- Kako ćete da pričate o teškim temama? A imamo mnogo teških tema, i regionalnih i mnogo drugih tema o kojima tek moramo da donosimo odluke pa neće da pričaju - istakao je predsednik.

Dodao je da studenti u blokadi smatraju da im niko ništa ne može da kaže i niko ne može da ih dira, kao i da oni mogu da protivzakonito unište, odnosno razore školstvo, obrazovanje i univerzitete.

- Za to smo sve mi krivi što nismo na vreme krenuli u borbu za objašnjavanje ljudima šta je to što se zbiva i tri, četiri meseca smo kasnili, nego dodvoravaj se, ispunjavaj sve. Oni nemaju političku agendu, ja sam znao da lažu od početka, ali su me svi moji saradnici ubeđivali, valjda uplašeni od sile ljudi na ulicama. Posle toga kad smo doneli odluku stvari su krenule da se menjaju i danas stvari dobro stoje - rekao je on.

Blokaderi bi odmah okrenuli leđa Rusiji i Kini

Vučić je napomenuo da je za njega i dalje neverovatno da jedan deo ljudi stvarno želi uništenje svoje zemlje.

Odgovarajući na pitanje kako komentariše izjave blokadera da bi, kada bi došli na vlast, okrenuli leđa Rusiji i Kini, Vučić je rekao da je šokiran onim što je čuo i naveo da su blokaderi mnogo puta do sada poručivali da bi uvodili sankcije Rusiji i prekidali komunikaciju sa Kinom.