Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić najoštrije je osudila nasilje koje su, kako je navela, blokaderi danas izazvali na Slaviji, poručivši da se još jednom pokazala jasna razlika između politike mira i politike nasilja.

Reagujući na incident u kojem su napadnuti aktivisti Srpske napredne stranke, Brnabić je istakla da predsednik Srbije Aleksandar Vučić uporno poziva na smirivanje tenzija i očuvanje mira, dok druga strana, kako tvrdi, nudi samo haos i agresiju.

„Jedina politika blokadera je nasilje“

– Jasna razlika. Predsednik Vučić još jednom pozvao na mir, dok je jedina politika blokadera nasilje i teror – poručila je Brnabić.

Njena reakcija usledila je nakon brutalnog incidenta na Slaviji, gde su aktivisti SNS-a napadnuti tokom stranačkih aktivnosti.

Prema navodima iz SNS-a, tokom napada korišćeni su biber sprej, teleskop palice, a pojedini napadači navodno su pretili i noževima.

„Srbija neće biti talac nasilnika“

Brnabić je ocenila da ovakvi incidenti pokazuju pravo lice blokaderske politike i pokušaj da se politička borba prebaci na ulicu.

– Građani Srbije žele stabilnost, razvoj i mir, a ne nasilje, pretnje i teror na ulicama – navode izvori bliski vladajućoj većini.

U incidentu na Slaviji povređeno je više aktivista SNS-a, a deo njih završio je u Urgentnom centru.

Vučić ponovo pozvao na smirivanje tenzija

Predsednik Aleksandar Vučić prethodno je više puta apelovao na mir i izbegavanje sukoba na ulicama, upozoravajući da Srbija mora sačuvati stabilnost u trenutku velikih globalnih izazova.

U vladajućoj stranci tvrde da upravo zbog toga blokaderima smeta politika razvoja i stabilnosti koju vodi država.

– Srbija neće stati zbog nasilja i pokušaja destabilizacije – poručuju iz SNS-a.