Pred parlamentarne izbore na Kosovu i Metohiji stigle su prijave 142.000 ljudi koji žive u inostranstvu i hoće da glasaju.

Centralna izborna komisija tzv. Kosova je objavila da je putem elektronske platforme primljeno 142.803 zahteva za registraciju.

Do sada je odobreno 109.696 zahteva, 7.325 je odbijeno, dok se još 25.702 razmatra.

U skladu sa propisima tzv. Kosova, proces glasanja poštom održaće se pre izbora na KiM i počeće 25. maja. Izbori su 7. juna.

Inače, premijer u tehničkom mandatu tzv. Kosova Aljbin Kurti je prethodne izbore dobio zahvaljujući glasovima birača koji žive van KiM.

Izlaznost je bila mala, što je odgovaralo Kurtiju. Međutim, sreća je kratko potrajala - parlament lažne države je raspušten, jer nije izabran predsednik tzv. Kosova, pa se opet ide na izbore. Glavni protivnik Kurtijevom Samoopredeljenju sada je doskorašnja predsednica lažne države Vjosa Osmani, kao nosilac liste Demokratske partije Kosova.

(RT Balkan)