Dragan Đilas, lider Stranke slobode i pravde, dugo će pamtiti gostovanje na tajkunskoj N1 jer se neverovatno izblamirao, i to nekoliko puta.

Komentarišući slučaj „Senjak”, Đilas je rekao:

- Prvi dan od slučaja „Senjak” trebalo je Dačić kao ministar unutrašnjih poslova, Vasiljević kao direktor policije da podnesu ostavke jer su oni formalno ti koji postavljaju. Ali svi znamo da u državi Srbiji sve ljude na sve važne funkcije postavlja Aleksandar Vučić.

I to kaže Dragan Đilas koji je 2015. postao predsednik Košarkaškog saveza Srbije i kao takav dodelio medalju Aleksandru Vučiću.

Znači, po Đilasovoj logici Vučić je postavio njega na mesto predsednika KSS.

Ali to je bio samo početak Đilasovih poniženja uživo.

Naime, njega je tajkunska voditeljka Danica Vučenić totalno pokopala kada se otvorilo pitanje podrške koju Đilasova partija ima u narodu.

- Ali gospodine Đilase, vi nemate podršku građana, već ga ima studentski pokret!

Na to je predsednik SSP odgovorio:

- Mi kada kažemo da će Stranka slobode i pravde izaći na izbore i ponuditi svoj program, mi kažemo i ljude. Znači, ja zaista mislim da je, ne znam, da je Dušan Nikezić najbolji čovek da vodi finansije Srbije, Peđa Mitrović privredu, Borko Stefanović je čovek za spoljnu politiku. Ko će više da se bori protiv kriminala i da hapsi ono što je njena nadležnost nego Marinika Tepić?

Međutim, voditeljka nije odustajala, pa je još jednom ponizila Đilasa.

- Ali imate jedan problem samo. Problem je što većinsku podršku ima taj studentski pokret, a ne Stranka slobode pravde, ZLF, PSG... - rekla je Danica Vučenić.

Plenumaši nemaju ni iskustvo ni školu

- Ne možete sa 20-ak godina da imate dovoljno znanja jer niste još završili škole, niste radili i nemate životnog iskustva. Te dve stvari su važne. Ja smatram da na mesta u državi na kojima treba da rešavaju probleme treba da uđu ljudi koji su već radili taj posao, odnosno bili u nekoj toj sfera koji znaju kako vlast funkcioniše i tako dalje.