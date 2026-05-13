Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upravo se oglasio na društvenoj mreži Instagram gde je poručio da Srbiji nije potrebno ludiranje u teškim vremenima, već reforme koje mogu da donesu isključivo odgovorni ljudi.

"Ne smemo da budemo isti"

Osim toga, predsednik je juče poručio da je "naše da nastavimo da se borimo i da ne smemo biti isti".

-Nismo i ne smemo da budemo isti. Naše je da nastavimo da se borimo, radimo i pomažemo ljudima - poručio je predsednik Vučić.