Premijer privremenih prištinskih institucija, Aljbin Kurti, i doskorašnja predsednica tzv. Kosova, Vjosa Osmani, zaratili su uoči održavanja izbora u ovoj kvazidržavi. Sukob na relaciji Kurti-Osmani trajao je nekoliko godina, ali je, nakon njenog povratka u DSK, postao još veći.

Naime, razmirice između dvoje političara počele su onog trenutka kada su na površinu počele da isplivavaju Kurtijeve afere i mahinacije. Kurti je preko svojih medija počeo da plasira pikanterije iz Vjosinog života i kabineta želeći da smanji njenu popularnost. Kulminiralo je kada je Vjosa Osmani shvatila da Samoopredeljenje neće podržati njenu kandidaturu za predsednicu tzv. Kosova. Sada se ona vratila u partiju iz koje je i potekla - Demokratski savez Kosova.

Kurti je svestan da ispred sebe ima opoziciju pojačanu Vjosom Osmani koja o njemu zna mnogo toga. Zato će naredni period biti veoma zanimljiv ali i mučan, posebno za njih dvoje. Procenjuje se da je pre nekoliko godina, kada je Osmani izašla iz DSK i priklonila se Samoopredeljenju, Kurtijevoj partiji donela oko 130.000 glasova. Pitanje je koliko će sada uspeti da „skine“ i vrati DSK.

- Sada će njen povratak u DSK značajno oštetiti Samoopredeljenje - uveren je analitičar Arbnor Sadiku, koji dodaje da je jasno da se Vjosa Osmani sada sveti Aljbinu Kurtiju i Samoopredeljenju.

Na to ukazuje i njen govor pred partijskim pristalicama tokom kojeg je rekla da se „vraća kući“, ali i da su dva puta pred tzv. Kosovom.

Ove reči politički analitičar Arbnor Sadiku vidi kao priliku za osvetu Aljbinu Kurtiju i Samoopredeljenju jer je, prema njegovim rečima, upravo Kurti imao plan da eliminiše Osmani sa političke scene i postavi Gljauka Konjufcu za predsednika tzv. Kosova. Sadiku je uveren da će prelazak Osmani u DSK značajno oštetiti Samoopredeljenje, te očekuje da DSK dostigne 22 ili 23 procenta glasova na izborima.

Bivši diplomata, Bljerim Canaj, očekuje da će se zbog Vjose Osmani oko 40.000 do 50.000 glasova vratiti u DSK iz Samoopredeljenja.

- Očekujem i verujem da će Osmani moći da dobije određeni procenat glasova Samoopredeljenja - rekao je Canaj.

Vlada strahom, propagandom i drži narod kao taoce!

Vjosa Osmani izjavila je da tzv. Kosovo ne pripada samo jednom čoveku i jednoj partiji. Ona je optužila Samoopredeljenje da pokušava da je politički eliminiše i navela da je do hajke na nju došlo nakon sastanaka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom.

Istakla je da tzv. Kosovo ne pripada samo jednom čoveku i jednoj partiji, već narodu.

- Istina je na našoj strani, mi imamo samo istinu, oni imaju samo propagandu - rekla je Osmani.

Kako je dodala, postoje oni koji sebe smatraju nezamenljivima tako što građane drže kao taoce.

- Vladaju uz pomoć straha, građani su žrtve linča - kazala je ona.