Umesto snova o ubedljivoj pobedi na izborima, blokaderi su konačno morali da se suoče sa stvarnošću, a novi šok je usledio nakon što je opozicionar i sociolog Ivan Živkov na tajkunskoj N1 izjavio da će više studenata biti na listi SNS-a nego na takozvanoj studentskoj listi.

- Lično sam ubeđen da mnogi koji kažu da će podržavati studentsku listu nisu čak ni svesni da na toj listi neće biti studenti, nego da će biti neki odrasli ljudi. I sad, ako bih išao dalje u razradu te teze, mislim da Vučić razmišlja o tome da čak na njegovoj listi bude više studenata i da to može da koristi kao argument u kampanji - da na listi Srpske napredne stranke ima više studenata nego na studentskoj listi. I o tome treba voditi računa - rekao je Živkov.

Na konstataciju voditeljke da i opozicione partije priznaju da dobar deo birača neće glasati za takozvanu studentsku listu, Živkov je odgovorio:

- Pa bez obzira što kod nas stranke imaju tu negativnu konotaciju u javnosti, i jedno i drugo što smo čuli su na neki način glas otrežnjenja i glas razuma!

On je dodao i da je jasno da postoje brojni problemi u studentskom pokretu koji se promenio u prethodnih godinu dana.

- Studentski pokret, kao što smo malopre konstatovali, jedan je heterogeni pokret, tu postoje problemi unutar njega, postoje promene unutar njega tokom vremena, to nije ono što je bilo pre godinu dana, sigurno ima nekih previranja - smatra Živkov.

Na kraju, sociolog je zaključio da ni studenti ni opozicija nisu spremni za izbore.

- Nažalost, iz onoga što smo čuli u Utisku nedelje, deluje da opozicija nije do kraja spremna, da se nije dogovorila o zajedničkom nastupu na izborima. Zato je Zeleno-levi front, bar su tako obrazložili, odlučio da u slučaju brzih letnjih izbora podrži studentsku listu, s tim što ja ne vidim ni da na strani studentske liste bolje stoje stvari - tvrdi Živkov i napominje da od haosa koji trenutno vlada u blokaderskim redovima profitira jedino Aleksandar Vučić.

- Oni i dalje tvrde da se nisu identifikovali kao pokret i da nisu objavili kandidate na svojoj listi iz taktičkih razloga, međutim, vrlo je izvesno da i unutar tog pokreta postoji isti tip problema koji postoji i unutar opozicije, da je tu jako puno frakcija, struja, interesa, da zapravo do dogovora teško može da dođe i da mi imamo tu jednu situaciju koja jedino ohrabruje Vučića - zaključio je Živkov.

Brnabić: Na blokaderskoj listi i kuso i repato

- Imate tu kuso i repato, jedino što nemate - nemate studente, jedino što nemate - nemate mlade ljude i nemate nova lica. Sve su stara - nova lica. Imate Kokanovića koji je sekirom branio Violu fon Kramon, najveću lobistkinju za tzv. Republiku Kosovo od svojih komšija. Žaklina Hajdin je novo i mlado lice, pre svega sa mnogo kredibiliteta, zato kada lažete o tome ko vam je deda, zamislite šta ste sve u životu slagali - poručila je Ana Brnabić.

Ponoš odjavio studente

- Ta (takozvana) studentska lista, šta god to bilo, oni nemaju ljude koji bi tehnički pregovarali s nama jer nemaju strukturu, ne zna se ko je nadležan za to - poručio je Zdravko Ponoš, lider stranke SRCE.

Riha ismejala studentsku listu: Kao da gledamo telenovelu!

Opoziciona novinarka Antonela Riha iznela je oštre kritike na račun blokadera i posebno takozvane studentske liste, ističući da javnosti i dalje nije jasno kakvu politiku oni zapravo nude.

- Ti moraš da imaš sadržaj koji menja taj režim. Mi imamo, znači, u tom korpusu ljude koji su svojevremeno glasali za Preletačevića, što ja smatram merom političke pismenosti. Imaš ljude koji su pro-EU, imaš desno, levo i tako dalje. Tako da mi već skoro godinu dana gledamo kasting kao za telenovelu „Da li je Lompar, da li je Žaklina“ - istakla je Riha.

Ona je dodala da problem vidi u nedostatku programa takozvane studentske liste, ističući da nam prodaju maglu.

Ona je dodatno opisala i stanje unutar blokadera na društvenim mrežama ističući da se vodi „bukvalno rat“ među blokaderima na društvenim mrežama.