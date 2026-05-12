Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodio je otvoren razgovor sa državnom podsekretarkom SAD za javnu diplomatiju o daljem unapređenju saradnje naše zemlje i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa. Šef države je ovu informaciju objavio na svom Instagram nalogu Avucic.

- Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. EXPO 2027 biće najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju. Verujem da će Beograd tokom EXPO 2027 poslati snažnu sliku Srbije kao države stabilnosti, razvoja i novih mogućnosti – saopštio je Vučić.

Inače, ova godina je jubilarna kada su u pitanju diplomatski odnosi između dve države.

- Ove godine obeležavamo i 145 godina odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, što predstavlja važan temelj za dalje jačanje partnerstva i političkog dijaloga. Ekonomska saradnja naših zemalja nastavlja da raste, uz sve veći broj američkih kompanija koje investiraju u Srbiju, posebno u oblastima infrastrukture, energetike i novih tehnologija. Istovremeno, raste i trgovinska razmena, što potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner SAD u regionu – naglasio je predsednik.

On je izrazio veru u dalje jačanje saradnje Srbije I SAD.

„Srbija ostaje otvorena za dalju saradnju sa američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija, uz cilj da nastavimo da gradimo modernu, stabilnu i ekonomski snažnu Srbiju“, napisao je Vučić na Instagramu.

Podsetimo, sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike sa početkom u 12.30 časova. Američki Stejt department objavio je 5. maja da će Rodžers doputovati u Beograd i potpisati Sporazum o učešću, kojim se formalizuje učešće SAD na specijalizovanoj svetskoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu.

U saopštenju objavljenom na sajtu američkog Stejt departmenta navedeno je da će Rodžers boraviti u Beogradu i Veneciji u periodu od 6. do 12. maja i sastati se sa članovima Vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i SAD na Zapadnom Balkanu.

Apel građanima: Sklonite se od nasilnika

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je na građane da se sklone kada primete da može da dođe do nasilja koje je u poslednje vreme sve učestalije.

„Molim sve ljude koji vole Srbiju, molim naše simpatizere, kada vidite nasilnike na ulici, sklonite se od budala. Pametniji popušta“, napisao je predsednik Vučić na Instagramu.