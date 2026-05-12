Predsednik Srbije Aleksandar Vučić vodio je otvoren razgovor sa državnom podsekretarkom SAD za javnu diplomatiju o daljem unapređenju saradnje naše zemlje i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa. Šef države je ovu informaciju objavio na svom Instagram nalogu Avucic.
- Posebno nas raduje potvrđeno učešće SAD na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. EXPO 2027 biće najveći međunarodni događaj u modernoj istoriji Srbije i prilika da svetu predstavimo modernu, uspešnu i otvorenu zemlju, spremnu da dodatno razvija partnerstva i jača svoju ekonomsku i političku poziciju. Verujem da će Beograd tokom EXPO 2027 poslati snažnu sliku Srbije kao države stabilnosti, razvoja i novih mogućnosti – saopštio je Vučić.
Inače, ova godina je jubilarna kada su u pitanju diplomatski odnosi između dve države.
- Ove godine obeležavamo i 145 godina odnosa Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, što predstavlja važan temelj za dalje jačanje partnerstva i političkog dijaloga. Ekonomska saradnja naših zemalja nastavlja da raste, uz sve veći broj američkih kompanija koje investiraju u Srbiju, posebno u oblastima infrastrukture, energetike i novih tehnologija. Istovremeno, raste i trgovinska razmena, što potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner SAD u regionu – naglasio je predsednik.
On je izrazio veru u dalje jačanje saradnje Srbije I SAD.
„Srbija ostaje otvorena za dalju saradnju sa američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija, uz cilj da nastavimo da gradimo modernu, stabilnu i ekonomski snažnu Srbiju“, napisao je Vučić na Instagramu.
Podsetimo, sastanak je održan u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike sa početkom u 12.30 časova. Američki Stejt department objavio je 5. maja da će Rodžers doputovati u Beograd i potpisati Sporazum o učešću, kojim se formalizuje učešće SAD na specijalizovanoj svetskoj izložbi EXPO 2027 u Beogradu.
U saopštenju objavljenom na sajtu američkog Stejt departmenta navedeno je da će Rodžers boraviti u Beogradu i Veneciji u periodu od 6. do 12. maja i sastati se sa članovima Vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i SAD na Zapadnom Balkanu.
Apel građanima: Sklonite se od nasilnika
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je na građane da se sklone kada primete da može da dođe do nasilja koje je u poslednje vreme sve učestalije.
„Molim sve ljude koji vole Srbiju, molim naše simpatizere, kada vidite nasilnike na ulici, sklonite se od budala. Pametniji popušta“, napisao je predsednik Vučić na Instagramu.
Komentari (0)