Grupacija je na sva zvona najavila akciju pešačenja do ove opštine, valjda jer tako mogu biti napravljeni mnogo bolji kadrovi dronom nego da su, recimo, seli u automobil ili autobus 860.

Polazak je najavljen pre četiri dana. Sada se Riha oglasila putem društvene mreže X i napisala:

"Taman da zaspim pa se setim, dokle li je stigao Savo, zna li neko?", napisala je ona.

Kada i opozicioni novinari misle da je tvoja akcija smešna, jasno je koliko je sati.

Manje je smešna bila Manojlovićeva nedavna najava o navodnom nasilju Srpske napredne stranke u Obrenovcu. Iako je danima plašio javnost organizovanim napadima na svoje šetače, Ljubica Gojgić je u emisiji "Pravi ugao" na RTV istakla da je sve proteklo mirno i direktno ga upitala da li je te laži koristio samo kao jeftin marketing. Svestan da je uhvaćen u laži, Manojlović je neubedljivo mucao o predupređivanju provokacija za koje nema nijedan dokaz.

Kulminacija njegovog poniženja usledila je kada je novinarka jasno dijagnostikovala njegovu političku izolaciju. Izneta je surova istina: Manojlovića niko ne želi na političkoj sceni.

„Vi zapravo nemate gde osim sa studentima“, konstatovala je Gojgić, ukazujući na to da je njegovo šlepanje uz studentske proteste zapravo iznuđen potez čoveka kog su svi ozbiljni akteri odbacili.

Emisija je završena Manojlovićevim „tuc-muc“ pokušajem da odgovori, čime je još jednom potvrđeno da iza njegovih velikih reči stoji samo politička nemoć i želja za pažnjom po svaku cenu.