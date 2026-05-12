Dok najveći svetski lideri i u najtežim geopolitičkim krizama insistiraju na razgovoru i dijalogu, deo opozicije i blokadera u Srbiji i dalje odbija svaki pokušaj razgovora sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Predsednik Vučić je u prethodnom periodu čak 154 puta pozvao političke protivnike na dijalog, nudeći razgovor kao demokratski način rešavanja problema i političkih razlika. Međutim, umesto odgovora i konkretnih predloga, usledili su novi napadi, uvrede i pozivi na destabilizaciju države.

Onog sekunda kada neko pomisli da će nasiljem da se dočepa vlasti, država će se ponašati kao država, kao i svuda u svetu. Vi, poštovani građani, budite mirni. Država Srbija nije šaka zobi koju će svako da pozoba. Sačuvaćemo i mir i stabilnost i Srbija će da ide napred - poručio je Vučić.

Da ozbiljni lideri i u najtežim trenucima biraju razgovor umesto sukoba, pokazuje i aktuelna situacija u svetu. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je dobio informacije da je Vladimir Zelenski spreman za sastanak i razgovor.

To je danas potvrdio i slovački premijer Robert Fico, koji je naveo da je ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski spreman za sastanak sa Putinom „u bilo kojem formatu“.

Dok se svetski lideri okreću diplomatiji i pokušajima smirivanja tenzija, blokaderi u Srbiji, po svemu sudeći, ostaju zarobljeni u politici konflikta, nasilja i govora mržnje.

Građani Srbije, međutim, jasno vide razliku između politike odgovornosti i politike haosa. Vučić, uprkos svakodnevnim pritiscima i napadima, nastavlja da insistira na miru, stabilnosti i razvoju Srbije, šaljući poruku da se država neće povlačiti pred pokušajima destabilizacije..

(24 sedam)