Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upravo se oglasio na društvenoj mreži Instagram gde se obratio građanima.

-Nismo i ne smemo da budemo isti. Naše je da nastavimo da se borimo, radimo i pomažemo ljudima - poručio je predsednik Vučić.

"Nastavljamo da gradimo i povezujemo ljude i krajeve Srbije"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić pre dva dana sumirao je prošlu nedelju kada je istakao da je u ovim vremenima najbitnije da se sačuva mir u zemlji, samostalno donose odluke i da se nastavlja sa radom i ulaganjima.

-U vremenu velikih globalnih izazova, za Srbiju je najvažnije da sačuva stabilnost, sigurnost i pravo da samostalno donosi odluke u interesu svojih građana.

Nastavljamo da gradimo, ulažemo i povezujemo ljude i krajeve Srbije, čuvajući svoje interese, dostojanstvo i budućnost.

Verujem da snaga naše zemlje počiva na znanju, radu i generacijama koje dolaze. Zato svaki novi projekat, investicija i partnerstvo imaju isti cilj - jaču, sigurniju i uspešniju Srbiju - poručio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić.