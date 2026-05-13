Emir Hadžihafizbegović, glumac iz Bosne i Hercegovine, koji redovno govori sve najgore o Srbima, vođen mržnjom iz devedesetih, podržava blokadere.

Glumac je odranije poznat po strašnim rečima koje upućuje Srbiji, ali kao i većina drugih „dušebrižnika“ koji navodno brinu o budućnosti Srbije, nije poznato da se javno oglašavao niti osudio ustaštvo u susednoj Hrvatskoj ili napade na Srbe.

Inače, Hadžihafizbegović je u više navrata na skandalozan način govorio o Srbima.

„Drogirani su dolazili s pancirima. Aj se ti bori protiv drogiranog četnika koji ima pancir. Srbija nije krenula u rat dok nije imala pet tona droge. Svi su bili drogirani“, rekao je Emir Hadžihafizbegović, jedan od zagovornika blokaderske liste.

Ovoga puta je licemerno rešio da glumi samoproklamovanog zaštitnika „dobrih Srba“, pa je na svom Instagram nalogu objavio sliku s pripadnicima bosanske policije uz koju je napisao:

„Naša bosanskohercegovačka policija, njen elitni deo. Ova snaga i lepota čuva svoje građane. U isto vreme neka druga policija prebija i hapsi svoje nevine građane. Premlaćuju najbolji deo svoje države, studente, profesore, male obične ljude. Studenti, izdržite! Sarajevo i sva čestita raja bosanskohercegovačka je uz vas.”

Očigledno je da dežurne srbomrsce iz Hrvatske i BiH povezuje bolesna mržnja prema svemu što je srpsko.

Uostalom, ne kaže se uzalud, nije bitno koliko ljudi vas podržava, već ko vas podržava, naročito ako se radi o nekome ko godinama pokušava da Srbima nametne etiketu „genocidnog naroda“.