Odbrana generala Ratka Mladića odgovorila je juče na izveštaj nezavisnih lekara, koji su veštačili njegovo trenutno zdravstveno stanje i taj podnesak poslat je Mehanizmu za krivične sudove u Hagu.

Predsednik tog suda Grasijela Gati Santana trebalo bi narednih dana da konačno donese odluku o zahtevu za njegovo hitno puštanje na lečenje u Beograd.

Generalov sin Darko Mladić kaže za "Novosti" da se u suštini svi lekari slažu da je Mladić na kraju života.

- Zbog toga bi trebao da bude pušten, kao i drugi, koji su bili u takvoj situaciji. Sve ostale razlike među našim mišljenjima su sada manje bitne. Svi specijalisti ocenjuju njegovo zdravstveno stanje kao terminalno - kaže nam Darko.

Izveštaj lekara veštaka, koji su Mehanizmu dostavljeni u petak, kao i odgovor odbrane su poverljivi prema odluci suda i ti podaci iz sadržine se zasada ne mogu iznositi u javnost.

Darko Mladić sa ćerkom danas putuje u Holandiju u posetu ocu. Generalovo stanje je i dalje veoma teško i nema nikakvih poboljšanja, čak mu je, kaže njegov sin, još lošije.

Porodica se nada da mu česte posete u tom stanju daju snagu da izdrži. Naročito su važne posete unuka. Prošle nedelje je sa Darkom išao stariji sin, a ove ćerka, jer unuci žele da ga vide i svojim prisustvom pomognu da se što duže bori.

General Mladić već nekoliko dana ne može uopšte da govori, pa se porodica od petka više i ne čuje sa njim telefonom. Sve je to posledica dva moždana udara koje je preživeo u poslednjih mesec dana. U zatvorskoj bolnici u kojoj je već dve godine ima negu, ali ona nije na odgovarajućem nivou za njegovo zdravstveno stanje, jer nemaju tehničke uslove, kakve imaju specijalizovane civilne bolnice.

