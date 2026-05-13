Miroslav Aleksić, predsednik Narodnog pokreta Srbije i jedan od takozvanih lidera opozicije, otvoreno je priznao da su se kao opoziciona koalicija brže raspali nego sastavili. To nije sve, jer Aleksić je odlučio da javno opere ruke od nekadašnjih saboraca.

Dok se do juče zaklinjao u jedinstvo, sada mu odjednom smeta što ga povezuju s ostatkom opozicije.

- I onda neko dođe, pijucka kafu i vodicu i kaže ma šta ovaj Aleksić, on je kontrolisana opozicija. Ne volim da me niko uvezuje s drugim ljudima, to što smo imali tehničku koaliciju, išli zajedno, ne možete da kažete, ista cela opozicija, razlikuju se svi. To nije kritika, to je osuda - poručio je Aleksić u jednom podkastu.

Ovim je praktično priznao da velika opoziciona koalicija ne postoji i da je to jedna velika laž.

- Ovo je direktno targetiranje i stavljanje vas da ste vi u javnosti kao neko ko je amoralan, kao neko ko je korumpiran, kao neko ko ne želi da smeni Vučića - rekao je Aleksić.

Na njegove reči nadovezao se i voditelj podkasta, koji je u lice sasuo Aleksiću brutalnu istinu o stanju u opoziciji.

- Ja sam skoro jednom čoveku iz opozicije poslao privatnu poruku i rekao sam: Vi ljudi iz opozicije, iz EU5, oboriste teoriju relativiteta, brže se raspadoste nego što ste se sastavili - rekao je voditelj, što Aleksić nije mogao da demantuje.

Kada je reč o famoznom proevropskom bloku EU5, za koji se verovalo da će biti nova snaga opozicije, Aleksić je šokirao otkrićem da ta organizacija zapravo nikada nije ni postojala.

- EU 5 format je nastao u javnosti kao neka tema. To nema logičnog smisla. To je bila neka vrste koordinacije proevropskih političkih stranaka, kada je ovde dolazila Misija Evropskog parlamenta, dogovorila se uz podršku Evropskog pokreta u Srbiji, imali smo tako nekoliko sastanaka, gde je i naše delovanje bilo usmereno ka Evropskom parlamentu i evropskim zvaničnicima da se dogovorimo, sinhronizujemo i komuniciramo za sve stvari koje se tiču međunarodnog delovanje od strane Evropske unije - zaključio je Aleksić.