Prema njegovoj objavi na mreži X, Dmitrijev je reagovao na izveštaje ukrajinskih medija da se bivši šef kabineta ukrajinskog predsednika, Andrij Jermak, navodno konsultovao sa osobom koja vodi "feng šui kancelariju" u vezi sa imenovanjima u vladi, uključujući slanje datuma rođenja kandidata.

"Možda bi jednostavno trebalo da angažuju 'gataru'? Mir je najbolja magija", napisao je Dmitrijev, komentarišući te navode.

Ukrajinski medij "Gromadske", pozivajući se na tužilaštvo, prethodno je objavio da je Jermak bio u komunikaciji sa osobom koja se bavi feng šuijem u vezi sa kadrovskim pitanjima u vladi.

Ukrajinski Visoki antikorupcijski sud započeo je postupak određivanja mere pritvora za Jermaka, dok je Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAP) ranije zatražilo pritvor uz mogućnost plaćanja kaucije od 4,1 milion dolara.