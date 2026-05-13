"Konstitutivna sednica Skupštine opštine u Aranđelovcu: Okupili se građani, ali i pristalice SNS", naslov je jučerašnjeg izveštaja iz ovog grada na beogradskoj N1.

Za njih, postoje građani, ali postoje i pristalice SNS-a, što jasno pokazuje da za njih, pristalice SNS nisu građani! Valjda zato što u blokaderskoj Srbiji ne bi imali nikakva prava koja uživaju svi drugi građani.

Ovako izgleda izveštavanje jednog "nezavisnog" i "slobodnog" medija, "objektivno" u svakom smislu te reči osim onog pravog.

O kampanji dehumanizacije usmerene na njega, ali i svakoga ko se usudi da misli drugačije ranije je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nikoga ne zanimaju postignuti rezultati, jer se sve vreme radi na njegovoj dehumanizaciji i kriminalizaciji.

"Da budem sasvim fer, ima tu i nečeg ličnog. Trudiš se, boriš se za svoju zemlju, radiš svaki dan. Neretko je to mnogo teško, ali si se za to borio. Voliš da neko ceni tvoj trud, ništa drugo. Mi smo plate u visokom obrazovanju povećali 15,97 odsto. Nikoga ništa ne zanima, zato što je sve vreme dehumanizacija, kriminalizacija Vučića i negiranje rezultata", rekao je Vučić u emisiji Ćirilica na TV Prva.

Prema njegovim rečima, opozicija će uskoro pokušati da prisvoji sve rezultate koje je vladajuća koalicija postigla.

"Ne preterujem. Potpuno sam ozbiljan kada vam ovo kažem. U tome jeste problem. Problem je što je svaka laž dozvoljena. Što je mržnja postala okosnica nečije politike", rekao je Vučić.