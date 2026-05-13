Na pitanje novinara da li postoji mogućnost da poseti Rusiju ove godine, Tramp je rekao da je to moguće i da će učiniti sve što je moguće da reši ukrajinsko pitanje.

Američki lider takođe je ocenio da je kraj sukoba u Ukrajini veoma blizu.

"Ovaj rat (u Ukrajini) se približava kraju, verovali ili ne, sve je bliži. I mislimo da ćemo na kraju postići sporazum između Rusije i Ukrajine," istakao je Tramp.

Upitan da li je postigao dogovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom da Donbas treba u potpunosti da bude deo Rusije, Tramp je odgovorio da nije.

Ranije je portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio da je poziv američkom predsedniku Donaldu Trampu da poseti Rusiju uvek otvoren i da će ga ruski lider Vladimir Putin uvek rado dočekati u Moskvi.