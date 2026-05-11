Kako je najavljeno, sastanak će biti održan u 12.30 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Američki Stejt department objavio je 5. maja da će Rodžers doputovati u Beograd i potpisati Sporazum o učešću, kojim se formalizuje učešće SAD na specijalizovanoj svetskoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu.

U saopštenju objavljenom na sajtu američkog Stejt departmenta navedeno je da će Rodžers boraviti u Beogradu i Veneciji u periodu od 6. do 12. maja i sastati se sa članovima Vlade Srbije sa kojima će razgovarati o zajedničkim prioritetima Srbije i SAD na Zapadnom Balkanu.

Vučić: Pred nama uskoro odlučujući izbori za budućnost Srbije

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je u subotu u Sremskom okrugu. On je posetio porodicu Bulatović u Šidu, nakon čega je prisustvovao osveštavanju krsta u parku prirode Mali Bosut.

Vučić se u Batrovcima obratio građanima i rekao da su pred nama odsudni izbori, na kojima ćemo birati da li idemo u budućnost ili se vraćamo u prošlost.

"Hoćemo li da vratimo vlast u ruke onima koji su zemlju uništili, 12 godina su je razarali, onima koji su po komadu ili na kilo mesa prodavali Srbina Haškom tribunalu, onima koji su razorili našu privredu i otpustili 550.000 ljudi, zatvorili sve naše fabrike,narod postajao siromašniji, a oni sve bogatiji. Hoćemo li da im damo to pravo da nam opet učine i još pri tome da se obračunavaju sa svima onima koji su od njih bili bolji i uspešniji", rekao je Vučić.

Vučić je putem svog Instagram naloga juče poručio građanima da na predstojećim izborima imaju dve suprotstavljene opcije za koje mogu da glasaju.

"Na izborima, kada god da budu, ljudi će da biraju između povratka u prošlost, pljačkanja i rasparčavanja zemlje, ili ćemo da nastavimo putem razvoja i slobode", napisao je Vučić na Instagramu.

