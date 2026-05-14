Navodi se da optužbe za pranje novca protiv nekada visokog zvaničnika predstavljaju ozbiljan udarac za Zelenskog i njegove planove da Ukrajina ubrza put ka članstvu u Evropskoj uniji.

AP navodi da je Jermak, nekada jedan od najbližih saradnika ukrajinskog predsednika, sada postao teret za ambicije Zelenskog u vezi sa evropskim integracijama.

Hronična korupcija je jedna od prepreka koje usporavaju pridruživanje Ukrajine EU, istakla je agencija, uz ocenu da bi proces pristupanja mogao da traje godinama.

Američka agencija navodi da je Jermak bio ključni pregovarač Ukrajine, osoba od velikog poverenja Zelenskog i jedan od najuticajnijih ljudi u vlasti, ali da ga to nije poštedelo pretresa njegovog stana.

AP ocenjuje da je afera u vrhu ukrajinskog rukovodstva postala „najveća pretnja“ režimu Volodimira Zelenskog.

Jermak odbacuje sve optužbe i tvrdi da nije učestvovao ni u kakvim korupcionaškim aktivnostima, dok njegov advokat Igor Fomin smatra da je aktuelna situacija posledica „pritiska javnosti“.

Udar na reputaciju

Sličnu ocenu izneo je i britanski „Dejli telegraf“, koji smatra da optužbe protiv Jermaka predstavljaju ozbiljan problem za Zelenskog u trenutku kada Ukrajina teži članstvu u EU i istovremeno traži međunarodnu podršku za prekid vatre sa Rusijom.

List navodi da ni činjenica da Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) ne dovodi Zelenskog direktno u vezu sa slučajem Jermak ne predstavlja veliko olakšanje za ukrajinskog predsednika.

Elena Prokopenko iz Nemačkog Maršalovog fonda u Berlinu ocenila je da zbog ovog skandala raste „osećaj nepovezanosti između elite i običnih građana“.