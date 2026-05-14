Boban Rajović je 34 godine u skladnom braku sa suprugom Draganom, a sada je progovorio o odnosu sa njom.

Kako je priznao, tokom tri decenije zajedničkog života je bilo trzavica u braku koje su mogle da dovedu do razvoda, ali su ih na kraju uspešno prevazilazili.

- Jednom nedeljno kroz šalu kažem: "Razvešćemo se”, zato što dođe do najmanjih, najnebitnijih trzavica. Da je dolazilo do toga da se razvedemo, uh, možda sam ja razmišljao u pozadini o tome, sad je toliko ljuta da će me ostaviti, jedino u tom smislu, inače ne. Bilo je zaista jako velikih kriza, dva-tri puta za 34 godine, strahovao sam da će reći: “Odoh, to je to”. To se nije desilo, a sada mogu odgovorno da tvrdim da nikada neće doći do te situacije da bismo mogli da pomislimo da će doći do razvoda braka - priznao je Boban.

"Sin mi ne traži povišicu, skroman je"

S obzirom na to da mu je sin Andrija desna ruka u poslu, pevač je otkrio da li mu nekad traži bonus na platu.

- Ne traži povišicu, toliko je skroman. Kaže mi: “Tata, smanji mi platu ovaj put, jer smatram da sam tu i tu napravio grešku. To me raduje i ja mu dam povišicu, jer vidim da zdravo razmišlja. Sve što mi zaradimo, to je sve njegovo, kome ću da dam ako ne njemu ili ćerkama? Ne traži povišicu, sam sebe iskritikuje, kaže: "Nisam uradio to dobro, smanji mi platu."

