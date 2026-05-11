Blokaderska N1 objavila je da je mogućnost letnjih izbora informacija predsednika Aleksandra Vučića na koju se javnost, kako su oni napisali, "peca".

Međutim, po svemu sudeći izgleda da imaju kratkotrajno pamćenje ili namerno u cilju manipulisanja javnosti objavljuju lažne informacije, jer su upravo oni ranije objavili izjavu Miroslava Aleksića, citiramo: "Vučić gotovo izvesno planira izbore za 12. jul".

Ovo nije prvi put da demantuju sebe, a na pomenutu situaciju nije ostala imuna ni predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, Ana Brnabić, koja je na društvenoj mreži Iks napisala sledeće:

-Smehotres! Pa nije Vučić plasirao temu da će izbori biti 12. jula, već Miroslav Aleksić, upravo preko N1! Sad ispade da blokaderi iz bivše vlasti, uz pomoć i svesrdnu podršku N1, prave "maglu" i konfuziju i stvaraju bespuća kojima sami lutaju? Sad je Vučić kriv i za to što oni sami pišu? Vučiću, kriv si za sve! I za Aleksićeve reči, i za njegova saznanja sa terena, i za to kako o tome izveštava N1! NEMA KO DRUGI - VUČIĆ JE KRIV - poručila je Brnabićeva ironično na društvenoj mreži Iks.