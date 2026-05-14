Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa ministarkom kulture Grčke Lina Mendoni, nakon čega će obići radove na gradilištu u okviru Ekspo projekta.

Vučić će se sa Mendoni sastati u 9 časova u zgradi Generalnog sekretarijata, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika.



Srbija i Grčka poslednjih godina intenzivno sarađuju u oblasti kulture, a fokus zajedničkih projekata bio je na filmskoj produkciji, zaštiti kulturne baštine, kao i borbi protiv nelegalne trgovine umetničkim dobrima.

Dve zemlje su ranije najavile i dodatno povezivanje kulturnih institucija i jačanje saradnje kroz zajedničke programe i memorandume.

Predsednik obilazi Ekspo gradilište

Predsednik će potom, od 10 časova, obići radove na gradilištu u okviru Ekspo projekta, jednog od najvećih infrastrukturnih i investicionih poduhvata u modernoj istoriji Srbije.

Očekuje se da će Vučić tom prilikom govoriti o dinamici radova, rokovima i planovima za naredni period.

