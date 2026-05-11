"Na izborima, kada god da budu, ljudi će da biraju između povratka u prošlost, pljačkanja i rasparčavanja zemlje, ili ćemo da nastavimo putem razvoja i slobode", napisao je Vučić na Instagramu.

Predsednik je izjavio juče u Batrovcima da su pred građanima uskoro odlučujući, odsudni izbori za budućnost Srbije, na kojima se, kako je istakao, donosi odluka hoćemo li u budućnost ili u prošlost.

"Hoćemo li da vratimo vlast u ruke onima koji su zemlju uništili, 12 godina su je razarali, onima koji su po komadu ili na kilo mesa prodavali Srbina Haškom tribunalu, onima koji su razorili našu privredu i otpustili 550.000 ljudi, zatvorili sve naše fabrike,narod postajao siromašniji, a oni sve bogatiji. Hoćemo li da im damo to pravo da nam opet učine i još pri tome da se obračunavaju sa svima onima koji su od njih bili bolji i uspešniji", rekao je Vučić.