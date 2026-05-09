Vučić stigao u Šid

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u dom porodice Bulatović u opštini Šid, gde je započeo današnju posetu ovom mestu. U domaćinstvu su ga dočekali članovi porodice, kao i drugi viđeniji domaćini iz naselja.

"Mnogo vam je lepo ovde, baš je mnogo lepo. Mnogo toga nismo uradili, ja sam za to kriv. Već za koji dan će vam doći mašine. Mislim da će ljudi biti zadovoljni time, to je ogroman novac, oko 9 miliona evra i počećemo da radimo OŠ "Branko Radičević" i da vidimo da li možemo da uradimo bazen u Sremskom Frontu u okviru škole," rekao je predsednik Vučić.

"Razlog moje posete svakoj poseti opštinama u Srbiji je to što mi je ovo posao," da razgovaram s narodom, da čujem i da se posvetim problemima. U Šidu postoji veliki broj stvari koje smo rekli, a nismo uradili, sada ćemo to da uradimo - poručio je predsednik.

On je istakao da je potrebno mnogo novca da se sve uradi, oko cevovoda, osnovne škole, ali i da je potrebno dovesti nekog investitora.

"Kada pitate i naše lokalne funkcionere, kojima je teško da pronađu novac od milijardu i po iz budžeta, oni kažu "Vučić je kriv", sada kada se ovo uradi ja ću reći narodu "Vučić je kriv što se ovo uradilo", poručio je predsednik okupljenima.

Predsednik je istakao da osim novih puteva i škole i rada na industrijskoj zoni ne može više ništa da obeća.

"Siguran sam da neki drugi mogu da obećaju da će cveće da pada s neba, ja to nisam u stanju da obećam. Ja se samo pitam kako 60-70 godina niko ništa nije obećao niti uradio. Ja sam uradio nešto, ali sve je to nedovoljno, ljudima su potrebni putevi i voda, a za nekoliko dana videće ovde mašine i radovi će početi," poručio je predsednik.

Predsednik je potom istakao koliko koštaju ovi putevi, ali i koliko su oni važni za celu šidsku opštinu i njene građane.

"Svuda u Sremu smo imali mnogo investitora, u Inđiji, Rumi, Pećincima, Irigu, Mitrovica je okej, e sada, sa oba dela vinskim i, kako ga pogrešno nazivamo "svinjskim", nastavljamo da gradimo puteve koji će našem narodu mnogo značiti. E, jedino je Šid ostao da nismo dovoljno radili i za to sam ja kriv. Bilo bi fer da su ljudi iz opštine nekad preuzeli nešto na sebe, ali šta da radimo. Kada se uradi nešto, verujte, biće kao da su oni uradili, a ne Vučić. Kada završimo radove, vratiću se ovde da ljudima kažem da smo mi to uradili," rekao je Vučić.

O blokaderima

"Za neke pobeđuju studenti, za nas pobeđuju svi građani ili Srbija. Početak izborne kampanje, kako to ide u svim demokratskim zemljama. Za mene je važno da postoji poštovanje, jedni u nekom trenutku, drugi u drugom, da svako izađe sa svojim idejama. Još ne čuh njihove, ali dobro je da te ideje suprotstave idejama napretka, izgradnje škola, bolnoica, puteva, svega drugog, tako da verujem i čini mi se da ćemo planom, programom i energijom uspeti da pobedimo, a ne sloganima i parolama," dodao je predsednik.

"Toliki skup blokadera još od Slavije nisam video. Vidite kako ih Evropska unija sve okupi," rekao je Vučić.

Na pitanje novinarke o tome da blokaderi tvrde da predsednik "ne sme" da raspiše izbore, on je odgovorio:

"Ne smem da raspišem izbore. Šta ste očekivali od mene, da kažem "evo hoću sutra ću". Država nije igračka, izbore raspisujete kada je to dobro za državu. Da i će biti za dva meseca ili pet meseci, potpuno je svejedno. Oni su tu i narod će se izjasniti i verujem da će biti prava odluka, jer ljudi uvek donesu dobru odluku. Ljudi biraju svoju budućnost i znaju da od državnog rukovodstva zavisi mnogo toga i zato je važno da se na taj način tako odnosimo prema ovom pitanju. Ako neko sebe obmanjuje, onda je to u redu."

On je istakao da je SNS sa velikim teretom odneo pobedu na lokalnim izborima.

- Ako volite sebe da lažete i obmanjujete i govorite da pobeđujete sigurno, evo ja vam unapred čestitam na pobedu - poručio im je.

On je rekao da je u Briselu dobra kafa, iako je ne pije.

O političaru Đokiću

"Meni se ništa tamo nikada nije dopadalo. Nikada ne bih radio ništa protiv svoje zemlje, ali to je fer da oni odu tamo i kažu da su političari, ali nemoj onda da se predstavljaš kao rektor i nemoj da se predstavljaš kao neko ko ne krši zakon, a kršiš ga svakodnevno. Svako ima pravo, neki odu pa se predstavljaju u Mosvku, Brisel, Vašington, ima takvih i kod nas u vlasti, neki misle da će ih Amerikanci održati na mestu, neki Brisel, a koliko li je to glupo i naivno. A znam ozbiljne ljude koji su 20 godina u ovom poslu i koji misle da će ih neko drugi, a ne građani Srbije, postaviti na neko mesto."

"Nisu oni prodali samo NIS. Prodali su sve fabrike po Srbiji, zatvorili ih. Pa su prodali sve bioskope u Srbiji. Sad ne možeš da ideš nigde, jer ništa ne radi. Služilo je da napune džepove. Banke su nam bile takve da je bilo 28-29% nenaplativih kredita, danas jedva da ima 2 posto. Jer su davali svojma kredite, koji su prestajali da vraćaju. To vam je bio sistem - pljačle. Sistem razaranja Srbije. Danas je Srbija uspešna zemlja. Videćete kako se brzinom munje, za godinu ili dve rasturi sve što se gradi 10 godina. Videćete koliko je teško graditi, a koliko je lako uništitit, ako blokaderi dođu na vlast."

"Sad su ušli u fazu da sebe demantuju svaki dan. Pogledajte šta su objavili Ćulibrk i Radar pa da vidite koliki su to lažovi. Tako vam je i sa zvučnim topom, Jovanjicom, preminulim dečakom u Valjevu. Vi mislite da je to kod njih samo pitanje. Nije. Sada vidim više mržnje kod naših ljudi nego kod njih. Gledam i sebi najbliže ljude. Šta treba da odem juče na prijem da tamo gledam one što govore kako mi sina tuširaju osiromašenim uranijom. Pitam juče nemačkog predstavnika, reko molim te nađi mi tu vilu moje ćerke. Kaže, molim? Pa rekoh na vašim lepim medijima to pišu. Sve ste to izmišljali, i šta treba da sa takvima sedim. Sve najgore što ste mogli ste mi rekli."

"Ponašam se veoma dobro, i na sve to nudim dijalog svima. A da se s njima grlim i ljubim nikada. To su ljudi koji su građanski rat uveli u zemlju. Odgovor će da vide na izborima. Da nisu sve ovo uradili ne bi bilo šanse da se opet kandidujem. Ali neću da odustanem dok ih ne pobedimo, jer znam da bi uništili Srbiju. Vi mislite da se šalim kada kažem da ne mogu da bele trake iscrtaju na putevima koje smo napravili. Bolnica 0 su napravili. Sve im je nula."