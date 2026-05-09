"Država ima mnogo veći budžet, opština ima mali. Za nekoliko dana, izlazimo sa mašinama i uredićemo u potpunosti put od oko 8 kilometara Vašica-Batrovci. Samo da tad kažete da nije samo opština zaslužna, nego da su dali iz Beograda i drugih krajeva. Ponosan sam na činjenicu da sam prvi predsednik koji je posetio Batrovce, obići ću i druga sela", najavio je Vučić.

"Morović-Višnjićevo-Bosut put, odmah ćemo da krenemo. To je 10 miliona evra, ogroman novac. To ćete da vidite za 3-4-5 dana, sali sve ono o čemu ste razmišljali godinama, uradićemo. Uradićemo kompletnu rekostrukciju OŠ Branko Radičević, to je 4,6 miliona evra, hoćemo da naša deca dobiju najmoderniju školu. Neću da obećam, ali videću šta mogu da uradim oko bazena u školi Sremski front, dobićete odgovor u najskorije vreme", kaže predsednik.

"Najvažnije je da radimo industrijsku zonu i dovedemo investitore. Moramo da dovedemo makar jednog ozbiljnog investitora. Onda će ljudi da se zaposle i sve će biti drugačije. Moramo vodovodno da povežemo Batrovac sa Šidom, to što smo ulagali od vizitorskih centara je lepo, nije malo para ali nije veliko i ne menja celu sliku. Mali nam je prirodni priraštaj, a mi hoćemo da od Šida napravimo ekonomsku tvrđavu. Do kraja godine 20 miliona evra ćemo da uložimo u Šid", rekao je on.

