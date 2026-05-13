U toku noći došlo je do velikog požara JKP "Standard" u Šidu, a u kom je pričinjena znatna materijalna šteta, saopštilo je ovo preduzeće.
Prema nezvaničnim informacijama požar je zahvatio hangare za parkiranje kamiona, dok je izgorelo i nekoliko vozila.
Pričinjena je velika materijalna šteta, a nema informacija da je neko povređen.
Vatrogasne službe satima su gasile požar, te je sprečeno širenje vatre na druga objekte.
Oglasilo se JKP "Standard"
"Vatrogasne službe su ugasile požar i ne postoji opasnost od širenja požara i ugrožavanja opšte bezbednosti", navodi se u saopštenju JKP “Standard Šid”.
Uzrok požara za sada nije poznat i biće utvrđen nakon istrage nadležnih službi. Meštani koji žive u blizini pričaju da se tokom noći video gust dim, dok su sirene vatrogasnih vozila odjekivale ovim delom Šida.
