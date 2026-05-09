Marinika i Đilas su najavljivali "kidanje" na Trgu i veliki broj okupljenih.

Kidanje je bilo, ali tako što su brojali ploče na trgu a ne okupljene jer okupljenih nigde nije bilo.

Očigledno je da je narod prepoznao svu pogubnost blokaderske politike tako da se broj ljudi dovoljan za mali kombi okupio na njihovim štandovima.

Sve to odlično pokazuje i snimak sa lica mesta kao i fotografije sa kamera uživo.

Kakva je to navodna volja naroda koju oni tvrde da predstavljaju kada naroda nigde oko njih nema?

Svi su provalili prazne blokaderske priče.