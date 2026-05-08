Jedna blokaderka je uz psovke pričala o svojim komšijama i snimak objavila na društvenim mrežama.

Poruka "Srbija pobeđuje", očigledno je, veoma smeta blokaderima, iako je reč o patriotskoj poruci.

Malo na srpskom, malo na engleskom jeziku blokaderka je rekla sledeće:

-Imamo ćaci dramu u moju zgradi. U liftu neko lepi svaki dan "studenti pobeđuju" nalepnice i neko svaki dan odluči da ih pocepa. I ja sam došla i napisala sam "Ne cepaj, ne budi ćaci", belilom su prešli preko toga. Oni su se vratili u stan kad su to videli, uzeli belilo i...Embarrasing - rekla je ona a potom i uputila psovku na engleskom jeziku komšijama koje cepaju blokaderske parole.

Vučić o blokaderima: Iza nalepnice 'studenti pobeđuju' ne stoji ništa

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je pre nekoliko dana da iza slogana i nalepnice "studenti pobeđuju" ne stoji ništa, te da blokaderi nemaju sadržaj, plan i program.

"Nema sadržaja, programa i plana. Sve je prevara. Imate grupu ljudi koja je tzv. građanski orijentisana ili antisrpski, neretko možete to da poistovetite i drugu grupu još gorih od tzv. građanista, a to su oni koji glume da su veliki nacionalisti, a ceo život čeznu da budu u njihovom društvu sa visokim potpeticama, da mogu da nose frak i da kažu da tu pripadaju", naveo je on.

Ističe da to ljudi mogu da prepoznaju.

"Ne mislim da zbog toga treba da postoji bojazan", dodao je.

Neverovatna scena na Đurđevdan

Podsetimo, neverovatna scena stigla je iz Kragujevca na Đurđevdan. Kako je Alo već pisao, blokaderi su bili najavili protest zbog transparenta postavljenih na Staroj Sokolani povodom Đurđevdana, slave grada, na kojima piše „Srbija pobeđuje“.

Tvrdili su da su sporni natpisi „provokativni“, dok je reč o patriotskim i afirmativnim porukama koje promovišu državu i jedinstvo građana Srbije.

Protestu je prisustvovao mali broj ljudi, svega nekoliko desetina okupljenih zajedno sa slučajnim prolaznicima.

Ovaj slučaj pokazuje koliko su političke podele u Srbiji postale duboke, do te mere da čak i parole sa nacionalnim porukama postaju povod za proteste i sukobe u javnosti.

Analitičari ocenjuju da ovakve situacije dodatno produbljuju tenzije i pokazuju koliko se politički sukobi sve češće sele i na lokalni nivo i svakodnevni život građana.





