Nova politička i društvena polemika izbila je u Kragujevcu nakon što su blokaderi najavili protest zbog transparenta postavljenih na Staroj Sokolani povodom Đurđevdana, slave grada, na kojima piše „Srbija pobeđuje“.

Oni tvrde da su sporni natpisi „provokativni“, dok je reč o patriotskim i afirmativnim porukama koje promovišu državu i jedinstvo građana Srbije.

Transparenti postali nova politička tema

Natpis „Srbija pobeđuje“, koji je postavljen u centru Kragujevca povodom obeležavanja Dana grada, izazvao je burne reakcije među politički suprotstavljenim grupama.

Dok jedni smatraju da je reč o potpuno legitimnoj i patriotskoj poruci, drugi tvrde da se iza nje krije politička propaganda.

Na društvenim mrežama pojavile su se brojne objave u kojima se transparenti nazivaju „skandaloznim“, dok su pojedini korisnici tražili njihovo uklanjanje.

Sa druge strane, protivnici protesta ocenjuju da je apsurdno da nekome smeta poruka u kojoj se pominje pobeda Srbije.

Organizatori okupljanja optuženi su da pokušavaju da izazovu nove tenzije u gradu upravo na dan kada Kragujevac obeležava svoju slavu.

Protestu prisustvuje mali broj ljudi, svega nekoliko desetina okupljenih zajedno sa slučajnim prolaznicima.

Ovaj slučaj pokazuje koliko su političke podele u Srbiji postale duboke, do te mere da čak i parole sa nacionalnim porukama postaju povod za proteste i sukobe u javnosti.

Kragujevac je tako na Đurđevdan, umesto isključivo u prazničnoj atmosferi, postao poprište novog političkog prepucavanja između različitih društvenih grupa.

Analitičari ocenjuju da ovakve situacije dodatno produbljuju tenzije i pokazuju koliko se politički sukobi sve češće sele i na lokalni nivo i svakodnevni život građana.