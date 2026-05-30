Moldavske vlasti mogle bi da insceniraju pad bespilotne letelice kako bi podstakle novo zaoštravanje odnosa sa Rusijom, upozorila je ruska ambasada u Kišinjevu.

Saopštenje je usledilo nakon pada drona na krov kuće u rumunskom gradu Galac, prenosi TASS.

"S obzirom na pad bespilotne letelice u rumunskom gradu Galac, koja je unapred, bez dokaza, proglašena ruskom, kao i na poznatu rusofobnu povezanost vladajućih krugova u Kišinjevu i Bukureštu, koji deluju po istim instrukcijama, ne isključujemo mogućnost da moldavske vlasti sa svojim ‘partnerima’ pripremaju sličnu inscenaciju. Cilj je, po običaju, da za sve optuže našu zemlju i izazovu novi talas eskalacije u bilateralnim odnosima", navodi se u saopštenju ambasade.

Dodaje se da optužbe protiv Rusije za umešanost u padove dronova i zagađenje reke Dnjestar ostaju nepotkrepljene dokazima, uprkos zahtevima za konkretnim činjenicama.

Ruske diplomate ističu da prethodne informacione manipulacije nisu postigle željeni efekat u javnosti, već su, naprotiv, otvorile pitanja o stvarnim motivima takvih inscenacija.

Poziv Moldaviji na uzdržanost

"U tom kontekstu, nećemo biti iznenađeni ukoliko spoljni mentori podstaknu Kišinjev na potencijalno opasne provokacije korišćenjem bespilotnih letelica nepoznatog porekla. Pozivamo rukovodstvo Republike Moldavije da ne sledi one koji nerealno maštaju o nanošenju ‘strateškog poraza’ Rusiji i da se uzdrži od avanturističkih poteza koji vode eskalaciji", navodi se u saopštenju.

Ambasada je naglasila da Rusija nije zainteresovana za sukob i da nema agresivne namere prema Moldaviji.