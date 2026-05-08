Dremanje tokom dana može biti vrlo korisno — pruža kratko resetovanje energije, poboljšava koncentraciju i pomaže da se lakše nastavi sa dnevnim obavezama. Ipak, dok nekima popodnevni san donosi osveženje, drugi se nakon njega osećaju još umornije nego pre.

Da bi dremanje imalo pozitivan efekat, važno je uskladiti ga sa prirodnim ritmom tela i poštovati nekoliko jednostavnih pravila.

Kada je najbolje vreme za dremanje

Ljudski organizam prirodno doživljava pad energije između 13 i 16 časova, što je deo cirkadijalnog ritma. Taj osećaj pospanosti nije samo posledica obroka, već prirodan fiziološki proces.

Kratka dremka u ovom periodu može poboljšati budnost, pamćenje i koncentraciju, bez negativnog uticaja na noćni san.

Stručnjaci preporučuju dremanje od oko 20 do 30 minuta. To je dovoljno da se mozak odmori, ali ne i da uđe u dublje faze sna, što omogućava brzo razbuđivanje i osećaj svežine nakon buđenja.

Kada dremanje može da postane problem

Ako dremka traje predugo, efekat može biti suprotan. Spavanje duže od 30–40 minuta može dovesti do ulaska u dublji san, pa buđenje tada često prati osećaj zbunjenosti i umora, poznat kao „inercija sna“.

Taj osećaj može potrajati i neko vreme nakon buđenja, što negativno utiče na produktivnost. Takođe, kasno popodnevno dremanje može smanjiti potrebu za noćnim snom i otežati uspavljivanje.

Ko najviše ima koristi od dremanja

Kratke dremke posebno pomažu ljudima koji rade u smenama i imaju poremećen ritam spavanja, jer im pomažu da održe budnost i smanje greške.

Sportisti ih koriste za brži oporavak i poboljšanje performansi, dok su korisne i u profesijama koje zahtevaju visok nivo koncentracije, poput zdravstvenih radnika, pilota i vozača. U tim slučajevima, plansko dremanje može značajno smanjiti umor i povećati sigurnost i fokus.

Ukratko, dremanje može biti odličan alat za energiju i produktivnost — ali samo ako se koristi u pravom trenutku i u pravoj meri.